托卡耶夫总统和阿卜杜拉二世出席哈-约商业论坛

托卡耶夫总统表示，他非常荣幸阿卜杜拉二世国王访问阿斯塔纳。

- 陛下，您和您的妻子拉尼娅王后是举世公认的睿智之士。如今，像您和您妻子这样的领导人实属罕见。-他说。

托卡耶夫总统感谢阿卜杜拉二世国王对哈萨克斯坦与约旦伙伴关系发展的持续支持。他还对商界人士参加此次商业论坛表示感谢。

- 此次论坛是在阿卜杜拉二世国王正式访问期间举行的，它为我们充满希望的伙伴关系迈入新阶段奠定了基础。哈萨克斯坦-约旦政府间经济合作委员会无疑将为拓展双边关系提供重要的制度基础。今天，我们与阿卜杜拉国王陛下进行了一次意义深远的对话。在对话中，我们决定在未来几年加强互利合作。-托卡耶夫说。

国家元首表示，哈萨克斯坦是该地区最大的经济体。

- 我们的经济持续稳步增长，今年前七个月增长了6.3%。这得益于工业、贸易和运输业的出色表现。我们计划通过实施大规模的政治和经济改革来保持这一势头。因此，我们相信，我们的伙伴关系将促进众多领域的繁荣发展。-他说。

托卡耶夫指出，目前哈萨克斯坦共有12条国际运输走廊，其中包括5条铁路和7条公路，巩固了哈萨克斯坦作为欧亚大陆战略物流枢纽的地位。

- 我们正在积极开发包括“中间走廊”和“南北”方向在内的主要国际运输线。阿克套港和库鲁克港在跨里海货物运输中发挥着关键作用。去年，我们在库鲁克港启用了一个谷物码头，年吞吐量可达100万吨。此外，我们在阿克套建造了一个枢纽，年吞吐量可达24万个集装箱。为此，我们准备共同利用亚喀巴港的战略潜力。-总统说。

托卡耶夫总统指出，核能被视为国民经济具有战略重要性和可持续性的能源。

- 哈萨克斯坦是世界领先的铀生产国之一，约占全球铀市场的40%。哈萨克斯坦国家原子能公司与约旦联合铀业公司就约旦铀项目达成协议，是深化两国经济合作的重要举措。-他说。

国家元首强调哈萨克斯坦和约旦在农业领域有着巨大的合作潜力。

- 作为伊斯兰粮食安全组织的成员，我们各国乃至整个穆斯林世界都拥有一个共同的目标，那就是创建一个可持续、公平的粮食生态系统。哈萨克斯坦的耕地面积位居世界第六，也是全球十大粮食出口国之一。我们每年向全球市场供应超过800万吨小麦和约200万吨面粉。我国可以为约旦提供优质、有机、清真和环保的农产品。我们欢迎约旦半岛农业公司（Aljazeera Agricultural）在我国建设家禽养殖场的倡议。该项目将是加强两国农业领域合作的具体举措。 -托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统强调了两国在医学领域合作的重要性。他表示，约旦是世界领先的医疗中心之一，拥有高度发达的制药业。

- 约旦向全球85个国家出口医药产品。因此，这是哈-约经济伙伴关系的关键领域之一。哈萨克斯坦也充分发挥了自身潜力，并在药品和医疗设备生产方面取得了显著成就。为此，我们支持QazBioPharm与约旦DADvet公司合作，共同向中东国家和我们地区出口疫苗的计划。-他说。

论坛重点讨论了数字化领域。托卡耶夫总统指出，我国致力于成为欧亚大陆领先的高科技中心。

- 哈萨克斯坦在该地区首次推出了数字货币——数字坚戈。我们建立了国际人工智能中心，致力于将我国打造为一个以人工智能为导向的国家。我们还制定了一项具体计划，通过孵化和加速项目将中心与初创企业整合。此外，我们还于近期启动了一个强大的超级计算机集群，以满足政府、科学和企业的战略需求。我们还在积极开发大型语言模型（LLM），以确保我们的数字主权。这些举措将加速哈萨克斯坦的技术进步，并巩固其在全球人工智能领域的地位。同时，阿斯塔纳中心与侯赛因国王商务园区建立合作伙伴关系，将有助于在研发、初创企业、技术教育等诸多领域开展合作。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统邀请约旦企业家探讨与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）开展合作的新机遇。国家元首指出，阿斯塔纳国际金融中心借鉴纽约、伦敦、迪拜和新加坡的最佳实践，已成为吸引投资和创新的独特中心。

- 我们的中心通过税收、签证和劳工政策激励措施，为吸引投资创造一切必要条件。AIFC 为每位投资者提供个性化支持，提供基于英国法律的司法体系，以及丰富的伊斯兰金融产品。目前，来自全球 85 个国家的 4,200 多家公司已在该中心注册。我们也诚邀约旦公司积极参与 AIFC。-总统说。

哈萨克斯坦总统表示，论坛上达成的合作将有助于促进相互投资、创新和可持续发展。

- 我谨再次对国王陛下访问哈萨克斯坦表示诚挚的谢意。这对我们来说是莫大的荣幸。这次访问体现了我们之间密切的伙伴关系和无私的友谊。昨天，您同意称我为朋友，甚至兄弟。这对我来说是莫大的荣幸。亲爱的兄弟，多亏了您，约旦才成为我们非常亲近的国家。我坚信，我们两国人民将永远是朋友、兄弟和可靠的伙伴。-他说。

约旦国王阿卜杜拉二世对商业论坛的与会者表示感谢。他指出，今天的交流将有助于进一步深化经济合作。

- 我相信，本次论坛将为贵国企业和机构开辟道路，探索建立合资企业和吸引投资，实现可持续经济增长的领域。我国政府和工商会正在努力使今天的对话成为现实。借此机会，我邀请哈萨克斯坦合作伙伴访问约旦。在那里，您可以了解我们的方案。反过来，约旦公司也有意在快速发展的哈萨克斯坦市场投资。让我们共同努力，确保本次论坛提出的倡议转化为具体的项目，并发展成为长期的合作伙伴关系。-他说。

【编译：小穆】