路透社：哈萨克斯坦通过投资和工业发展实现经济稳步增长

（哈萨克国际通讯社讯） 路透社网站刊登世界影响力媒体组织 （World Impact Media Organization）分析报告指出，哈萨克斯坦正逐渐摆脱单一资源型经济的发展模式，依靠投资、工业和现代服务业实现更加均衡和可持续的增长。

报告认为，在全球经济增速放缓、市场波动加剧以及国际投资竞争日趋激烈的背景下，哈萨克斯坦不仅保持了经济增长势头，还通过工业、建筑业、交通运输、农业、服务业和资本流入不断扩大增长来源。

报告指出，国际社会过去更多将哈萨克斯坦视为依靠石油和自然资源发展的国家，但这一认知正在发生变化。当前，投资项目、制造业、物流、能源基础设施以及现代服务业正发挥越来越重要的作用。

数据显示，2025年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长6.5%，2026年前五个月继续实现3.7%的增长。其中，建筑业增长13.4%，制造业增长9%，交通运输和仓储业增长8.4%，贸易增长5.6%。实体经济增长4%，服务业增长3.6%。

外国专家特别关注哈萨克斯坦吸引投资取得的成效。2025年，哈萨克斯坦吸引外国直接投资205亿美元，同比增长14.4%。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（UNESCAP）的数据显示，哈萨克斯坦同期吸引190亿美元绿地投资，约占中亚地区绿地投资总额的89%。

分析认为，哈萨克斯坦正在不断巩固其中亚主要投资中心的地位。投资不仅成为经济增长的重要来源，也正在成为推动经济转型的核心动力。

数据显示，2026年前五个月，哈萨克斯坦资本投资增长7%，私人投资增长17.4%。能源、工业、农业、交通运输和信息通信技术等领域投资增长尤为明显。

世界影响力媒体组织总编辑贾斯敏·阿卜杜勒（Жасмин Абдул）表示，这是一个清晰的变化信号。如今，哈萨克斯坦的经济增长不仅依赖大宗商品出口，还来自投资、工业和现代服务业的发展。在全球经济普遍放缓、许多国家面临高通胀、融资成本上升和商业活动减弱的背景下，这一趋势尤为重要。

报告还关注了哈萨克斯坦近年来持续推进的投资环境改革，包括更新《2030年前投资政策构想》、建立投资总部、推出国家数字投资平台，以及为重点领域大型项目实施投资协议机制等。

分析认为，这些举措有助于降低投资风险、简化与政府部门的互动程序并提高透明度。经济特区和工业园区，以及按照英国法原则运行、提供独立争端解决机制的阿斯塔纳国际金融中心，也为吸引投资发挥了积极作用。

外国专家还指出，哈萨克斯坦不断扩大与主要合作伙伴之间关于相互保护投资的国际协定网络，其中包括新加坡、卡塔尔、中国和沙特阿拉伯等国。这向国际商界释放出积极信号，即哈萨克斯坦正致力于建立清晰透明的市场规则，并持续增强外国投资者的信心。

报告认为，哈萨克斯坦经济正处于重要转型阶段，国家发展的重点已不再局限于资源开采和出口，而是逐步转向投资、制造业、物流、农工综合体、能源以及现代服务业等领域。这种更加多元化的发展模式，将使哈萨克斯坦在全球经济不确定性持续加剧的背景下，实现更加均衡和可持续的增长。