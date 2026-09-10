哈萨克斯坦维和工兵在戈兰高地排除逾2000件爆炸物及弹药

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国防部消息，在戈兰高地执行联合国脱离接触观察员部队任务的哈萨克斯坦第三批国家维和特遣队工程排爆小组，持续开展爆炸物探测、排除和销毁工作。

自今年5月执行维和任务以来，哈萨克斯坦工兵已开展15次以上排爆行动，销毁350余件爆炸物，并对1800余件弹药进行无害化处理。

国防部指出，工程排爆小组凭借专业技能、协同配合以及对安全规范的严格执行，有效完成各项任务，为维护任务责任区局势稳定提供了保障。

Фото: Министерство обороны РК

据了解，哈萨克斯坦自2024年起以独立国家维和特遣队形式参与联合国戈兰高地维和任务。2024年3月，首批由139名军人组成的哈萨克斯坦维和特遣队部署至任务区，这是哈萨克斯坦首次独立向联合国维和行动派遣成建制部队。

Фото: Министерство обороны РК

哈萨克斯坦维和人员在戈兰高地主要承担巡逻、检查站警戒、爆炸物排除以及联合国人员护送和撤离等任务。前两批国家维和特遣队均已完成既定任务，其中第二批特遣队于今年5月结束任务返回哈萨克斯坦，第三批特遣队随后接替执行任务。

联合国脱离接触观察员部队自1974年起在戈兰高地执行任务，主要负责监督以色列和叙利亚军队脱离接触、维持停火，并对隔离区及停火线进行监督和观察。