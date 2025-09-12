哈萨克斯坦共和国总统2025年国情咨文全文

国情咨文的主要内容包括哈萨克斯坦的政治、社会和经济发展前景，并提出相关政策建议。

以下为托卡耶夫总统2025年国情咨文全文中文翻译：

《人工智能时代下的哈萨克斯坦：当前任务及通过数字化转型解决方案》

尊敬的议员们！

新一届议会于上周开幕。祝愿各位工作顺利！可以肯定地说，上届议会取得了丰硕成果。通过了许多国家需要的法律，全面讨论了公民关心的问题。

在夏季休会期间，议员们前往各地区与当地居民会面。现在，他们需要分析公民提出的问题并与政府共同解决，在本届会议中进行讨论。总的来说，议员们在我国根本性改革的实施中发挥着重要作用。我向你们表示衷心的感谢。

尊敬的同胞们！

尊敬的议员们、政府成员们！

世界已经进入一个新的历史时期，对于全人类来说，这显然不会是一个轻松的时期。全球大国和国家间联盟之间的相互矛盾日益加剧。由于国际关系中紧张和侵略的升级，战争和冲突正在增加。

在一些国家的内政和外交政策中，极端民族主义的趋势正在加强。世界经济发展中的失衡和不平等正在加剧：一些国家越来越落后，而另一些国家则在人工智能领域取得了卓越的进步。

国际法的侵蚀越来越明显，联合国在解决当今关键问题中的作用和地位正在受到破坏。环境和人为灾害频发，给国民经济造成巨大损失。

西方多元文化主义、种族间和宗教间和谐的概念正经历着危机。在全球化破坏力量的影响下，民族文化和传统的根基正在动摇。移民危机加剧，难民涌入，人口和武器贩运、毒品走私日益猖獗。

已经出现了威胁人类安全的全新类型，包括与使用基于人工智能的极其危险的武器有关的威胁。还有其他因素表明地缘政治范式的根本转变。换句话说，一个新的世界秩序正在到来。

哈萨克斯坦是国际社会不可分割的一部分，是一个位于欧亚大陆中心的国家。尽管全球的不稳定性，我们还是果断地迈入了全面数字化和人工智能的时代。

我的主要使命是在这个动荡和充满危险的时期，确保哈萨克斯坦稳定的社会经济发展和安全。我们的下一代应生活在幸福和繁荣之中。为了实现这一目标，作为团结的民族，我们有义务努力工作。这是我们的共同事业，是公民和爱国主义的责任。

但无论多么困难，我们都必须取得成功。别无选择，因为这关系到国家的未来和我们人民的命运。因此，我们需要以审慎和深思熟虑的态度对待所有改革，特别关注其高质量的实施。

正如你们所知，由于近年来实施的大规模变革，我们的政治体系变得更加进步和开放。公民的心态和意识正在发生转变，他们对国家机构的信任度更高。法治、公正和秩序的原则正在社会中确立。然而，在社会现代化方面仍有大量工作要做。

国家已经启动了全面的经济改革。大量投资用于基础设施建设和新产业的建立。显然，所有这些举措旨在提高人民的福祉和增强国家的潜力。

人工智能的飞速发展已经影响到人们的世界观和行为，尤其是年轻人。这是必然趋势，因为这一过程正在根本上改变着世界秩序和全人类的生活方式。我们必须为此做好准备。我们需要果断行动，拖延会带来最严重的后果。因此，我提出了具有战略重要性的任务，即在三年内将哈萨克斯坦转变为一个完全数字化的国家。

在全面数字化和积极引入人工智能技术的基础上，我们必须实现经济的现代化。作为第一步，应加快通过《数字法典》。该文件应确定数字化的关键方向，包括人工智能、平台经济、大数据利用等方面。

为了成为新技术格局的一部分，需要重建整个国家治理体系，大幅提高其透明度、效率和以人为本的程度。因此，我认为有必要在现有相关部委的基础上成立人工智能和数字发展部，该部应由一位副总理级别的专家领导。

政府的任务是确保全面引入人工智能，以实现所有经济领域的现代化。为了提高哈萨克斯坦的竞争力，我们必须重新审视我们的工作方法。考虑到上述情况，我想重点谈谈以下关键任务。

一、尽管全球资本竞争加剧，我国仍需要吸引大量投资。

我们需要启动一个新的投资周期。目前在该领域的政策不能说是有效的。大部分资金流入了原材料行业。

总的来说，这还不错，我们需要这样的投资。但现在我们面临着另一个任务——将投资导向加工制造业。因此，政府必须重新审视投资政策。如有必要，可以为在高科技领域工作的投资者提供优惠待遇。

与此同时，必须平等地支持国有投资和大规模的私人倡议。必须与大型以及中小投资者广泛合作。我们需要明确确定我们需要资金的方向、目的和规模。“投资订单”应根据生产部门的需求制定。

在我国，与投资者的互动体系庞大而分散，这必然会导致官僚主义和职能重复。在当前复杂的形势下，吸引投资是一项首要任务，需要我们采取新的方法。

我想特别强调，无论如何，吸引投资的所有组织工作都完全由总理负责。没有必要设立新的部委。然而，有目共睹，没有任何一个政府机构的名称中包含“投资”一词。这个问题由三四个机构负责，但没有得到解决。因此，我给总理十天的时间来提出具体的建议。此外，我指示政府在最短的时间内制定一项行动计划，以彻底更新吸引投资的体系。

在我看来，现在是时候将总检察院非法资产追缴委员会更名为投资者权益保护委员会了。总检察院从非法资产所有者追回了约8500亿坚戈的资金。这些资金用于建造十所学校和四个体育设施，以及建设和改造235个医疗保健设施和177个水利基础设施项目。预计还将有额外的资金进入共和国预算。

必须认真考虑向投资者提供税收优惠的原则并合理运用，优先考虑对国家经济具有重要意义、盈利性强的项目。总的来说，投资协议机制效果不错。

为了创造额外的投资来源，有必要重新思考国家基金作为可持续发展工具的作用。基金的资金应有计划地用于资助具有高市场前景的小型项目。

最重要的是，必须负责任地进行资金的分配。如有必要，可以引入具备高质量专业知识的国际管理者和投资者参与这项工作。

政府应与央行合作制定一项规模达10亿美元的经济高科技领域投资计划。

为了成功启动新的投资周期，需要更积极地让二级银行参与到实体经济的融资中。这个问题已经积极讨论了很长时间。现在是时候采取具体的措施了。

如今，在哈萨克斯坦，银行资产和资本的平均盈利能力是发达国家的几倍。这是因为国内银行更愿意投资于低风险工具，而不是贷款经济。议员和专家们曾多次提出这个问题。国家银行和政府需要立即找到有效的工具，让银行的闲置流动性参与到经济循环中。

在此方向上的重要一步是通过基于技术变革和经济需求的银行法。该法律需要规定加强竞争和吸引新参与者进入市场的方式，以及促进金融科技和放开数字资产流通的问题。

政府应与金融市场监管机构合作，全面研究该法案。我请议员们在年底前通过它。

应加快形成完整的数字资产生态系统。数字坚戈的引入已经为此做出了贡献，现在被用于资助国家基金的项目。现在是时候扩大数字坚戈在共和国和地方预算以及国有控股公司预算中的使用范围了。

考虑到当今的现实，需要把重点放在加密资产上。应在央行投资公司的基础上建立一个国家数字资产基金，该基金将积累来自新的数字金融体系中最有前景的资产的战略加密储备。

除了明显的优势和机遇外，包括银行业在内的全面数字化也带来了一些挑战。近年来，网络欺诈已成为对国家和公民金融安全最严重的威胁之一。为了打击网络犯罪，成立了反欺诈中心，引入了生物识别身份验证，并加强了银行、小额信贷组织和通信运营商在预防欺诈交易方面的责任。但这个问题需要授权机构的持续关注和改进工作。

有必要建立智能的网络犯罪打击系统。如有必要，应修改法律和执法机构的实际活动。

在许多快速发展的国家，所谓的超前发展城市已经成为吸引投资和技术的中心。阿拉套市旨在成为我们新的商业活动和创新中心。为了实施这个本质上具有国家意义的项目，已经划定了区域，完成了初步规划，并连接了关键的基础设施网络。

在我最近访华期间与世界级公司签署了数十亿美元的协议。其中一家公司参与了全球科技城深圳的建设，并将直接参与阿拉套市项目的实施。

下一步应该是建立阿拉套市的坚固制度基础。需要在十天内准备一份关于给予该市特殊地位并直接隶属于政府的法令草案。然后，在不超过半年的时间内，应通过一项单独的法律，其中将规定该市的管理制度、财务模式和其他重要方面。

我想强调的是，特殊的法律地位不是特权，而是一种必要的措施或工具，没有它，所有计划都是纸上谈兵。阿拉套市应该成为该地区第一个完全数字化的城市——从应用智慧城市技术到使用加密货币支付商品和服务。这座城市将代表哈萨克斯坦的未来形象，将技术进步与最舒适的生活环境相结合。

接下来。在吸引对各地区的投资方面，经济特区发挥着特殊的作用，但其中大多数经济特区的工作仍然不能令人满意。这一点已经被多次提到。

为了提高经济特区的效率，政府应在进行彻底评估的基础上采取果断的措施。可以吸引包括外国公司在内的私营公司来管理经济特区。

各区域经济增长的关键驱动力也应该是社会创业公司。然而，在实践中，许多社会创业公司仅限于管理公共资产和实施对各地区经济没有重大影响的微不足道的项目。政府需要将这些公司转变为成熟的发展机构。

成功吸引投资不仅是中央政府部门，也是地方行政部门协同努力的结果。为了巩固所有州长的直接责任，需要在战略规划和改革署的基础上引入各地区的投资吸引力指数。可能需要引入独立专家参与这项工作。

创造良好投资环境的最重要的关键问题是宏观经济稳定。但今天的主要问题是高度通货膨胀，它“吞噬”了经济指标和人口收入的增长。解决这个问题没有现成的答案，大多数国家都面临着这个问题，它本质上是普遍存在的，但在我们的情况下变得尤为尖锐。

我们需要摆脱这个宏观经济的恶性循环。克服不是昨天出现的困难，应考虑到先进的世界经验，并准备承担不受欢迎的措施的责任。

政府和央行应作为一个团队运作，考虑到所面临的具有国家性质的任务的复杂性。现在不是搞内部争斗的时候。

二、为加工制造业的发展注入新的动力

在过去的五年里，我们取得了一些成绩。加工制造业的增加值翻了一番，达到近17万亿坚戈。加工制造业在GDP结构中的份额达到12.4%。仅去年一年，就有163个新产业投入运营，创造了1.25万个永久性工作岗位。

例如，在阿拉木图州、科斯塔奈州、卡拉干达州、阿特劳州启动了大型机械制造和冶金企业。今年，哈萨克斯坦最大的多品牌汽车工厂在阿拉木图开业。

但这还不够。我们需要加快经济多元化的步伐。优先事项是生产在国内和国际市场上具有竞争力的深加工产品。目前，这方面的工作没有系统性。通常，支持措施是通过具有不同方法和条件的各种机构实施的，这会给企业家造成混乱。需要整理方法并确保协调工作。

传统上，矿冶综合体是哈萨克斯坦工业框架的可靠支柱，其在国家经济中的份额为8%。但该行业具有很大的增长潜力，特别是在生产高附加值产品方面。考虑到全球趋势，稀土金属和其他关键材料具有特殊意义。在这一领域，哈萨克斯坦拥有所有机会牢固地融入全球生产和贸易链。

在未来三年内，我们应启动至少三家此类高科技产品生产企业。政府还将实施一系列碳氢化合物深加工的旗舰项目。

需要确保及时启动阿特劳的大型天然气化工综合体和巴甫洛达尔液化气深加工企业。需要从根本上改变伴生气和液化石油气的使用方法，使其成为一种充分的经济资源。

在项目实施过程中，投资者面临着天然气短缺的问题。为了解决这个问题，需要制定一项确保天然气长期稳定供应的机制。为了及时启动所有计划项目并进行经济的数字化转型，需要足够的电力。

国家已开始大规模的能源设施现代化改造，并正在实施外国投资者参与的大型项目。例如，计划在未来五年内投入6.3吉瓦的“绿色”能源，这将大大增加其在能源结构中的份额。

对于哈萨克斯坦来说，能源转型不是目的本身，而是一种基于能源系统实际能力和国家长期利益的可持续发展工具。在这方面，发展核能的方针至关重要。一个月前，在阿拉木图州与俄罗斯国家原子能公司合作启动了哈萨克斯坦第一座核电站的项目。为了经济的稳定增长，这可能还不够。我们现在就应该开始规划建设第二座甚至第三座核电站。

在最近与中国国家主席习近平的会晤中，两国就原子能领域的战略伙伴关系达成共识。哈萨克斯坦愿在互利互惠的基础上与所有全球公司合作，这符合我们确保能源主权的目标。

考虑到哈萨克斯坦拥有大量的优质煤炭储量，应特别关注采用先进技术发展煤炭能源，以保证其清洁。我们需要巧妙地利用我们的自然优势来促进国家发展。

开发地质勘探仍然是关键任务。国家进行的全面航空地球物理研究已经完全过时。

我们需要使用数字工具绘制现代化的地下资源地图。这将使我们在质量上评估我们的矿藏潜力。在这项工作中，我们也可以利用国际专业知识。没有坚实的科学基础，就不可能成功进行地质勘探。

在明年年中之前，应在国家地质局的基础上开设一家符合先进国际标准的认证实验室。需要加快所有地质信息的数字化和系统化进程，首先是通过引入人工智能。我们需要在年底前完成地质勘探和地下资源开发领域改革的立法和实践。

三、将农业领域提升至新水平

为了确保该领域实现高质量的飞跃，近年来国家一直在进行系统性改革并拨款大量资金。今年，已向农业生产者提供了创纪录的1万亿坚戈的援助。及时发放了必要的贷款。我国以前从未有过如此空前的资金投入。

但对于充分发挥国内农业综合体的重要潜力而言，所采取的措施显然还不够。问题不在于分配资源的数量，而在于如何有效地利用这些资源。为了向进步的农业经济过渡，政府必须制定具体的计划。

目前，在哈萨克斯坦和外国投资者的参与下，正在实施一些农产品深加工的大型项目。总投资额超过20亿美元。将创造3000多个工作岗位。产品面向出口到各个国家。我们需要扩大这些项目。在每个地区，考虑到其特殊性，重要的是要形成从生产者到货架的完整链条。

在许多地区都有垂直整合的农业企业，这些企业广为人知。这些企业的特点是广泛使用数字技术，从而提高了生产效率。领先的农业生产商的成功也归功于建立从农产品种植到深加工的完整生产周期。因此，应为推广这些农业控股公司的经验创造系统性的条件。

这是相关部委和公共协会的任务。这些措施将为在农业中更广泛地应用创新和科学发展奠定基础。

现在的关键重点应放在发展农业枢纽和物流中心上，以及建立与外国投资者的战略伙伴关系上。然而，为了建立富有成效的投资互动，国内企业家需要了解和理解现代商业趋势，并在其活动中使用包括人工智能在内的最新技术。

农业部还应制定一项支持畜牧业农业企业的计划，并启动有效的融资机制。目标不仅是完全满足国内市场的肉类需求，还要加强出口潜力。

政府的战略任务是最大限度地减少国家产品市场对进口的依赖。当然，百分之百的自给自足是不可能的，也许也是没有必要的，但我们市场现在的情况是一种可耻的局面。

此外，应积极推动传统的民族产品进入国外市场。因此，需要制定一项具体的农业出口计划，其中考虑到物流、兽医和植物检疫标准，以及合理的营销策略。这不仅是农业部的任务，也是多个政府机构的任务，因此需要在政府领导层层面协调行动。

政府应坚持在发展欧亚贸易方面提供公平的条件，而议员们应通过立法倡议捍卫国内生产商的权利。

事实证明，与其他欧亚经济联盟成员国的企业相比，我们的企业家没有获得足够数量的政府支持，因此他们处于不利地位，甚至被迫将市场拱手让给竞争对手。特别是，这涉及到牛奶生产商。

土地无疑是一种战略资源，应服务于国家发展和所有公民的福祉。我发起了一项大规模的工作，以没收未使用的和非法获得的农用土地，并随后对其进行重新分配。土地不应无人管理，土地只应发放给那些认识到其价值的人。

总共自2022年以来，已收回超过1350万公顷的农业用地。然而，在收回的土地中，州长只将600万公顷的土地重新分配给了新的土地使用者。显然，以前未使用的农用土地应成为生产、投资和就业的中心。

因此，州长的任务是在2026年中期之前将所有收回的农用土地投入持续使用。这一措施还将解决缺乏牧场的问题。

为了根除土地关系中的滥用职权和官僚主义，需要从根本上改变农用土地的提供机制。土地分配的决定应以数字形式在电子竞争基础上做出。政府需要在年底前提出相应的立法修改建议。

在这一领域，尤其重要的是更广泛地使用数字技术。卫星遥感监测和地理分析已经帮助识别未使用的土地并将其重新投入使用。

需要提高农业土地卫星监测的效率并应用人工智能技术，在此基础上对土地质量、产量、状态和农作物分布进行深度分析。顺便说一句，这也适用于林业。在北哈州最近发现了9000公顷无人管理的森林。

此外，应创建统一的土地资源数字地图，整合地籍数据、地下资源利用信息和基础设施。

没有应用型农业科学的加速发展，就不可能实现农业综合体的长期动态增长。然而，尽管预算投入相当可观，但农业科学的回报仍然不高。研发成果的商业化率不超过17%，而只有40%的专业毕业生从事该领域的工作。农业科学和“土地生活”之间仍然存在差距。

我之前曾指示将国家农业科教中心转型为农业科技中心。需要一个明确的农业科学发展计划，旨在应用数字技术并显著提高该行业的生产力。应特别关注兽医和植物病理学，其薄弱的发展严重限制了我国农业综合体的竞争力。

四、需要进一步发展交通物流领域

众所周知，我国是连接欧洲和亚洲的重要枢纽。去年，过境哈萨克斯坦的货物运输量超过10亿吨。

同时，我国在扩大过境潜力方面仍有巨大空间。“北-南”走廊为进入波斯湾和南亚国家市场提供了直接通道。而“东-西”走廊和中国的全球倡议“一带一路”加强了哈萨克斯坦作为欧亚大陆主要陆路桥梁的作用。

里海运输线路的开发对哈萨克斯坦也具有关键意义。所有这些线路应作为一个整体系统运作，为我国带来可观的收入和对基础设施的新投资，并创造高质量的就业岗位。应广泛采用数字化解决方案，否则无法实现任何效率。

有必要认真对待地区交通互联互通问题。现在人们对此讨论很多，包括在国际论坛上。对于哈萨克斯坦这个重要的过境领土来说，这一方向具有特殊的意义。

最近，我们成功地通过中国连云港港口向越南运送了第一批谷物，并计划在阿富汗修建“图尔古恩迪-赫拉特”铁路，未来可进入巴基斯坦市场。但这并不意味着开发新运输线路和新市场的可能性仅限于此，我们还有很多工作要做。

与此同时，全球对过境运输的竞争正在加剧，涌现出更便宜的替代路线和解决方案。为了增加过境运输量，我们需要提前部署。

我想再次强调，为了实现基础设施现代化，确保交通运输领域的竞争力，必须充分利用数字技术和人工智能的潜力。

今年，全长836公里的“多斯特克-莫因特”第二条铁路将竣工。该项目在短时间内依靠自身力量完成，具有特殊意义。它将大大提高“东-西”线路的通行能力。

我们不能止步于此。政府应确保及时实施“巴克图-阿亚古兹”和“克孜勒扎尔-莫因特”等项目。这些项目的启动将完成铁路基础设施框架的构建。

还有必要在关键走廊框架内发展高速公路。目前，全国范围内正在建设和维修1.3万公里的公路。同时，有必要优先考虑过境走廊。应加快建设“萨克萨乌尔-贝内乌”公路，这将使从中国途经哈萨克斯坦到欧洲的运输时间缩短近三分之一。

与此同时，应建立一种新的交通运输系统管理模式，使之能够收回国家的投资。集装箱运输需要强劲的推动力，目前集装箱运输在我国所占比例仍然极低，只有7%左右。相比之下，全球集装箱运输占干货运输的16%以上。

政府需要通过一项专门的计划，旨在刺激集装箱运输的发展。该计划还应包括发展多式联运线路的有效措施。

合理的、清晰的运价政策在提高竞争力和增加国内运输量方面发挥着关键作用。现有的运价制定体系是分散的且不够灵活。政府应在今年年底前制定一项考虑到所有运输方式的具有竞争力的运价政策。

货运公司不断抱怨所有流程的拖延。事实上，他们必须通过不同的数字系统来办理每一项服务，甚至在一些地方仍然需要像过去一样拿着纸质文件来回奔波。更令人气愤的是，一些边境和海关口岸缺乏高质量的互联网接入。有必要紧急纠正这种情况。

我责成加快实施采用人工智能技术的多功能数字运输管理平台。必须在10月底前启动统一的数字化海关和物流服务系统Smart Cargo（智能货物）。该系统将确保私营公司平等地、自动化地接入基础设施。

正在开展边境口岸现代化改造工作。今年将全面投入使用8个口岸。未来三年内还将改造34个口岸。这是一项规模宏大且有意义的工作，因为许多边境口岸都经不起推敲，不符合现代标准，对我国的形象造成负面影响。

我责成政府和各州州长改善边境地汽车运输公司服务质量。确保全国范围内货物运输畅通无阻至关重要。有必要为按照“绿色走廊”原则进行的货物运输创造一切条件。

许多公民对列车车厢的状况表示不满。在阿斯塔纳启动车辆制造企业是解决这个长期存在的问题的重要一步。在外国投资者的参与下，将建立符合先进国际标准的现代化客运车厢生产线。

近年来，航空基础设施的更新工作已经进行了大规模的更新。去年，阿拉木图、奇姆肯特和克孜勒奥尔达启用了新的航站楼。扎伊桑、卡顿-卡拉盖和肯德尔利的新机场的建设即将完成。阿尔卡雷克机场的重建工作已经开始。

这些项目的启动将提高各地区的经济活跃度，创造新的就业岗位，并推动许多相关产业的发展。这项工作将会继续进行。政府应特别关注托尔盖地区的社会经济发展。

另一个重要的问题是航空货运的发展。尽管航空货运量呈现积极态势，但在进一步扩大规模方面仍有巨大的潜力。此前，我已责成将航空货运的处理量翻倍。

要实现这一目标，首先要通过吸引大型外国合作伙伴来建立国家货运航空公司。在电子商务和高科技产品交付量不断增长的情况下，“航空货运”是一个高利润且需求旺盛的领域。因此，我们应该更加积极地发展航空枢纽，确保它们融入全球物流链。同时，我们需要理顺快递货物运输领域的监管，以保护消费者的权益。

世界各地都在发展无人驾驶交通工具，如用于货物和包裹运输的专用车辆和无人机。政府应为加速引入此类技术创造一切条件，包括通过相应的法规。

正如我多次说过的那样，我们的战略目标是成为欧亚地区的领先航空枢纽。这项工作需要该行业最优秀的专家和企业家的参与。但主要责任在于政府。执行情况将在年初政府年度报告后举行的专门会议上进行审议。

有一个重要部门积累了不少问题—旅游业。特别是，要承认缺乏专业人才，该领域的竞争力仍然很低。

今年7月我指示尽快将所有旅游设施恢复到适当的状态。我一直持续关注这项工作。在受欢迎的休闲场所之外，加强其他有前景的旅游方向的潜力也很重要。

需要明确区分各项任务。现在，旅游基础设施的综合发展将成为地方行政机构长期优先考虑事项和责任。在中央层面，有必要侧重于吸引国际游客和对旅游领域的政策进行立法保障。

在这方面，我特别要指出阿拉木图市和阿拉木图州的山区和滑雪旅游。目前，该方向最重要的任务是创建现代化的基础设施。如果我们充分解决这个问题，我们的度假胜地将闻名世界，成为哈萨克斯坦的国家品牌。

五、可持续发展的关键因素是住宅和公用事业基础设施和水利基础设施的现代化

由于政府和地方行政部门数十年的不作为，国家住宅和公用事业逐渐陷入危机状态。现在正在采取措施扭转局面，并努力减少基础设施的磨损，包括通过费率自由化、建立能源和住宅和公用事业管理的新模式。这种模式应该与费率的增长成比例地提高服务的可靠性和质量。

毫无疑问，“智慧城市”的建设理念将在这里有所帮助，有必要在所有地区推广这一理念。应该利用最佳国际实践经验，邀请合格的管理人员，包括外国的管理人员。

在当今的现实条件下，没有政府和企业的合作，住宅和公用事业的现代化是不可能的。这是一个公理。应该重新审视各州政府是否应该继续持有住宅和公用事业的部分资产。

因此，国家应负责监管和调控行业，而基础设施现代化、技术引进则应由私营部门来完成。权力机构有义务确保基础设施项目的透明度，主要使用数字工具，这将增强公民对政府和各州政府的信任。

住宅和公用事业的现代化应伴随基础设施和住房的能源效率的提高。在住宅和公用事业领域，有必要建立新的生态和卫生标准，以鼓励节约消费。

关于保护自然资源（特别是水）的文化，我们必须承认，我们在这方面存在很大的问题，正如俗话所说，毫无进展。这是公民的，特别是年轻一代的宣传工作，甚至是意识形态工作的一个独立方向。

我们现在已经面临着淡水短缺的问题，消费文化水平也令人失望。关于水资源问题，我将在下面说明。需要特别关注住房建设领域，近年来该领域的增长速度很快，2024年竣工的住房面积达到了1900万平方米。

同时，为了提高建设质量，重要的是利用人工智能技术进行建筑信息建模。政府应启动国家数字平台，以确保在所有建设阶段实现全面的核算、规划和监控。

新的《建筑法典》应为建筑业的可持续、透明和安全发展奠定坚实的法律基础。该文件需要在年底前通过。我恳请各位议员提供协助。

解决水资源领域的问题是社会稳定、经济可持续发展和确保国家安全的主要因素之一。

在过去的两年里，我们为此奠定了体制基础。包括通过了《水法典》，成立了专门的部委。该部门面临着巨大的任务，需要系统地开展综合性的工作，而不是临时抱佛脚。与此同时，重要的是培养合格的人才，培养水资源外交领域的专家。

截至目前，主管部门没有关于可用水资源量的准确信息。一些渠道的用水损失达到了50-60%。核算技术已经完全过时，取水点也没有配备现代化的设备。

水是一种战略资源，没有水就没有生命。因此，该行业应该成为国家数字化转型的关键方向之一。

应建立一个统一的水资源数字平台，该平台将在人工智能的基础上整合地表水和地下水的数据。该平台的启动将全面解决水文地质监测的任务。这项工作应伴随着国家水资源平衡表的编制——这是水资源政策长期规划的重要工具。没有这一切，就不可能在该行业建立正常的控制并吸引必要的投资。

节水技术的推广进展缓慢，且没有明显效果。需要引入知名的外国公司参与这项工作，包括可以购买世界上最先进的中国技术。

尽管事先已经指出了风险，但各地仍然继续种植耗水量大的作物。此外，还有许多未经任何许可文件和合同就取用灌溉水的事实。另一个应由执法机构处理的问题是“黑市”上非法买卖水。

然而，也有与咸海相关的积极经验。当然，哈萨克斯坦从咸海的悲剧中吸取了深刻的教训，并已系统地致力于其恢复20多年。由于这些努力，我们成功地保护了北咸海。水域面积增加了36%，水量几乎增加了一倍，矿化度降低了一半。但必须积极继续提高咸海水位的工作。

公民对里海海平面下降表示担忧。如果不采取适当的措施，情况可能会恶化，甚至可能导致大规模的生态灾难。因此，在最近中国举行的上海合作组织峰会上，我专门谈到了这个问题，并提出了成立上海合作组织水问题研究中心的倡议。

里海的状况关系到不仅仅是一个国家，而是整个地区的命运，因此只有共同努力才能纠正这种情况。政府应着手制定一项与合作伙伴商定的里海沿岸国家间水资源保护计划。

总的来说，我们今天如何明智地解决水资源领域的问题，将直接影响到我们的子孙后代的命运。对环境的敬畏、关怀和负责任的态度应成为我们民族意识形态不可分割的一部分。

众所周知，自去年以来，一项名为“清洁哈萨克斯坦”的全国性项目一直在实施，该项目汇集了全国数百万热心公民。通过共同努力，约86万公顷的土地得到了清理，超过400万棵树木被种植。如果这种积极的工作继续下去，哈萨克斯坦将成为一个真正的绿色国家，这将为后代树立一个很好的榜样和宝贵的遗产。

这是我们同胞创造性价值观和愿望的生动体现。我感谢所有参与这项工作的公民，特别是年轻人。为了在社会上树立清洁文化，政府应实施一项涵盖从小学到大学所有级别的统一环境教育标准。

六、企业家是推动国家数字化发展的动力

中小企业在国内生产总值中的份额已经接近40%，在就业结构中接近50%。这些是不错的指标。但是，如果没有该行业的进一步系统发展，我们就不可能在经济发展和改善生活质量方面取得突破。

众所周知，在200多万个活跃的小型企业中，从事生产的不到6%。在中型企业领域，这一指标更高，但并不令人乐观。

去年，我签署了《关于经济自由化措施》法令，为过渡到更加开放的、以企业为导向的监管模式奠定了基础。但该法令尚未得到完全执行。

重振创业精神的问题仍然提上议事日程，因此应使法律框架现代化。我国现行21部法典和300多部法律。这些法律都有配套的修正案，而修正案经常相互矛盾，并最终阻碍了业务发展。有必要对立法进行深入的修订。人工智能技术可以快速有效地做到这一点。

在战略规划和改革署的基础上将建立一个智能监管中心，其任务将是整理立法、准备清晰有效的解决方案。

我们需要做的不是使立法复杂化，而是使其适应企业家的需求，并加强部长和州长对最终结果的个人责任。我听说，政府机构仍然对企业采取最强硬的行政决定，而不是采取预防措施。这是不能接受的。

强制性要求登记册应成为保护企业免受过度检查的重要工具。需要加快其全面实施，并进一步审查规范是否符合《企业法典》。

我们在公共服务数字化方面取得了显著进展，但对于企业而言，官僚程序仍然是一个严重的障碍，数字化未能发挥其作用。

需要紧急改变这种情况，首先是在税务管理领域。国家收入委员会必须成为政府机构中数字化的先锋，有效地利用人工智能的潜力来服务于纳税人的利益。这些系统性的步骤旨在创建一个全新的、服务型的国家与企业关系模式。

新的《税法典》不仅要改变规范和程序，还要建立一种基于诚实和透明的纳税人新思想。国家将保护诚信纳税人的利益，将其税收用于国家发展。以税收形式支付的每一坚戈都应以优质的公共服务、基础设施、国家支持措施的形式返还给社会。

在提高创业活动方面，发展机构应发挥重要作用。但是，他们的工作存在一些缺陷。有必要重新启动发展机构的活动。这些结构应作为成熟的发展机构运作，具有明确的行业专业化、深入的分析能力和投资授权。

另一个极其重要的问题。多年来，减少国家在经济中的作用的任务一直没有从议程上消失。政府组织和公司继续毫无根据地激增，阻碍了私营企业的充分发展。

哈萨克斯坦已经有近25000家有国家参与的组织。其中大多数组织的功能和结构都经不起任何批评，甚至没有逻辑可言。

由于商业形式过度用于解决非商业问题的根深蒂固的做法，国家各种成本都在增加，公司机构数量激增，对实际成果的关注度降低。

我指示战略规划和改革署与政府一道，准备关于改革国有部门的具体建议，如有必要，我愿发布相应的法令。

此外，政府有必要更新国有财产法，明确国家参与经济的界限以及对管理的法律要求。

七、经济的大规模数字化现代化对人力资本发展提出了新的要求

在这里，教育起着特殊的作用。在国家项目“未来学校”的框架内，计划中的217所学校中已有150所投入使用。剩余学校的建设应在三个月内完成。

数字技术正在迅速改变全球劳动力市场。世界对掌握人工智能技能的专家的需求正在增加。因此，根据我的指示，启动了Al-Sana计划，旨在让多达10万名学生参与高科技项目。

但是，人工智能领域的技能培养应该开始得更早，从学校开始。在这方面，应实施多项举措。首先，有必要为学校的学生准备关于人工智能基础知识的课程和教材。还需要培养教师掌握人工智能技术的能力。

有必要在远程教育和人工智能的基础上开发一种小型学校模型——哈萨克数字学校。该平台将确保农村学生获得高质量的教材。

应该扩大首都建设儿童发展中心的经验，并吸引私人资本。许多企业家表示愿意在这方面提供帮助，州长应更积极地让他们参与这些项目的实施。

在向知识经济过渡的背景下，重要的是整合科学、教育和创新管理。在科学领域，主要的贡献仍然来自国家，但以新专利、技术和生产形式出现的预算投入的回报仍然不足。

应将创新政策移交给科学和高等教育部管理。该部门应与科学院积极协调科研院所和高校。应该为那些专注于人工智能的大学提供更多的机会。

政府还应采取更多措施来支持有才华的研究人员。有必要制定并实施有效的机制，将合格的国内专家引入回国。还需要重新调整移民政策，以满足人才需求。

重要的是从国外吸引高级的专家，无论其国籍，他们都有能力为国家的发展做出贡献。有必要创造条件让他们留在哈萨克斯坦，因为我们非常需要合格的专家，首先是技术行业中真正的行业大师。

用现代术语来说，我们需要“高质量的人力资源”，因为受过教育、有责任感的公民构成了国家经济的基础和哈萨克斯坦的未来。

显然，这个国家需要高素质、训练有素的工人。这就是我宣布2025年为工人职业年的原因。如今，全国各行各业都开放了数千个职位空缺，而且工资相当高。这些工作岗位正由外国公民来填补。

我们每年都有成千上万的工程师、建筑师、农业专家毕业，国家为他们的教育投入了大量资金。然而，他们中的许多人没有从事本专业，而是选择不需要专门知识的快速赚钱方式。当然，没有不好的工作，每项诚实劳动都很重要，但这种趋势对个人和整个国家都没有太大的好处。

国家应该创造这样的条件，使人们渴望进入生产领域，在经济的实体部门工作。关键任务之一是提高工人职业专家的声望，确保他们获得体面的报酬。

缺乏集中核算极大地影响了劳动力市场监管，特别是移民领域预测的质量和决策的有效性。政府需要实施统一的数字系统，用于核算国内和国外移民流动。

不受控制的国内和国外迁移给我国大城市的基础设施造成了巨大的压力，这些城市是公民的聚集地。

阿斯塔纳市就是一个鲜明的例子。仅在过去三年里，首都居民人数就增加了25万多人，其中去年增加了近10万人。今年的人口增长可能会超过这个已经很高的数字。实际上，该市基础设施的日常负荷是按照服务190万居民计算的，而官方人口为150万。

换句话说，超过40万人，相当于一个中等城市的人口，在没有任何计划的情况下接受着首都的服务。该市的供热和供水系统的可持续性受到威胁。

自2022年以来，阿斯塔纳已经为有需要的人提供了近7000套公寓，其中多子女家庭获得了1380套公寓，孤儿获得了835套公寓，有特殊需求的人获得了665套公寓。

由于一些地区的州长无所作为，将公司税收入盈余用于无效的项目，例如铺设人行道，人们自然而然地涌向提供此类社会服务和福利的首都。

这种情况伴随着严重的问题。社会弱势群体的数量增加了数倍，社会支持的支出增长速度快于预算收入，社会义务的份额接近临界水平。

该市的学校基础设施已经满负荷运转——每年需要新建多达15所学校。床位仍然短缺，诊所人满为患。

市政府没有为城市的超前发展创造条件，而是被迫将大量资源用于社会支出，这些支出已经占到城市预算的60%。为了纠正这种情况，需要采取根本性的措施。

有必要紧急对人口从各地区涌入首都的原因进行详细分析，并采取旨在创建替代的社会和经济吸引中心的措施。应实施“资金服务于公民”的原则，重新分配各地区的社会义务资金。

此外，还需要统一全国各地弱势群体的社会福利规模。国家目光短浅、绥靖式的社会政策导致出现了100多种不同类型的福利，专门有一类公民从事福利“套现”活动，他们被称为“帮办”。

我们至今还在向前苏联境内和境外冲突的参与者支付和提供医疗服务。苏联已经解体35年了，但退伍军人却越来越年轻，人数也在增加。

我们需要理解，国家并没有放弃履行其基本职能，但人为夸大的社会福利是从实际发展中转移了巨额资金，而这些资金本应用于建设学校、医院、交通基础设施等等。

在某个时候，我们的“社会工作者”发明了一个新的有资格获得福利金的类别——单亲家庭。结果，离婚率急剧上升，在这个指标上，我们甚至一度进入了世界“反领袖”群体。这样的例子有很多，我们自己就在鼓励懒惰和依赖。

当人们可以获得包括有针对性的社会援助在内的福利金，几乎家庭中的每个人都能拿到时，为什么还要工作呢？

换句话说，在社会领域，政府至少在15年的时间里，基本上都在鼓励社会依赖，并且不得不直接说，鼓励社会欺诈，而不是采取合理的解决方案。

至关重要的是对人口趋势进行详细研究，并做出旨在展望未来的决策。但是，在这个领域，适当的核算和数据分析也没有建立起来，这使得预测劳动力市场的需求、规划基础设施发展和解决其他重要任务变得困难。

应在战略规划和改革署的基础上建立一个人口过程分析和预测中心，并引入大数据工具和人工智能技术。

人口和劳动力市场的趋势决定了需要重新审视养老金制度的方法。养老金储蓄水平较低，尤其是自雇人士。政府应与国家银行和战略规划改革署共同采取措施，加强养老金制度的财政可持续性，确保长期平衡和体面的养老金水平。

提高公民的金融知识仍然是一个现实问题。有必要继续实施由阿玛纳特党发起的“无债社会”项目。仅在去年，就有84.5万人参加了该项目并获得了法律咨询。最终目标不仅是减轻债务负担，还要确保人们获得可持续的收入。

国家正在系统地努力发展医疗保健。哈萨克斯坦正在逐步实现所有医疗设施的现代化，从农村地区的医疗站到专科医院。

在“农村医疗现代化”国家项目的框架内，已建成540个设施，预计到今年年底还将有115个设施投入使用。城市中也投入使用了一些大型医疗设施，例如阿斯塔纳的肿瘤中心和阿拉木图的传染病科学中心。

与此同时，必须在没有官僚主义拖延的情况下启动各个地区已建成的综合医院，并继续建设新的同类设施，包括利用公私伙伴关系机制吸引私人投资。这样，公民就不需要迁移到阿斯塔纳了。

还需要加强其他方向的工作，首先是发展制药工业。增加自有药品的数量和种类是一项具有战略意义的任务，特别是考虑到最近的大流行经验。

医疗保健系统的财政可持续性和医疗服务监测的效率仍然存在问题。在财政资源有限的情况下，社会医疗保险基金实际上发挥着预算监管机构的作用，通过加强对供应商的控制来控制支出。

政府将建立一套新的、应用人工智能技术的医疗服务质量和数量监测系统。正在采取综合措施提高医生的地位和社会地位。这项工作将继续进行。

另一个直接影响公民生活和健康的问题是道路安全。在去年的国情咨文中，我单独强调了这一点。

当然，已经开展了一些工作，但交通事故的数量并没有减少。今年年初以来，已登记超过2.2万起道路交通事故。显然，这在很大程度上取决于驾驶员本身，因为违反交通规则的人不在少数。

每个人都应该意识到对自己和他人的生命和安全负责。整个社会都必须培养驾驶文化。

还应注意电动滑板车，这个话题在社会上引起了热烈的讨论。两年前，立法进行了修改，规定了限制在人行道上行驶。但是，公共场所的情况并没有发生太大变化，公民仍然面临危险。

截至今日，已起草规范该领域的立法修正案，有必要毫不拖延地通过这些修正案。每个公民、每个孩子的生命都是无价的，这里没有小事可言。归根结底，所有这些都是建设安全哈萨克斯坦的重要步骤。

下一个问题是在人工智能时代发展文化和艺术。我们像以往一样高度重视这一领域，建设相应的基础设施，并在必要时修复和重建设施。

艺术家们在国外推广我们的传统和文化，这值得赞扬。因此，我们将为文化人物提供必要的支持。但在他们的工作中，他们应该适应时代的要求。

众所周知，我非常重视大众体育的发展。各地区正在建设各种体育设施，扩大儿童参与体育的机会。为有特殊需要的人和老年公民开放了体育俱乐部。

为了使体育和体育锻炼成为社会生活中不可或缺的一部分，重要的是培养家庭体育传统。与此同时，职业体育领域也出现了积极的变化。

我之前曾指示限制从预算中为外籍运动员提供资金。议员们支持这一倡议，并通过了相应的法律。但是，这不能仅限于此，必须更进一步。有必要加快足球俱乐部的私有化工作。今天，四家哈萨克斯坦足球俱乐部在著名企业家的领导下找到了自己的所有者。为此，我向他们表示感谢。

但是，必须继续推进足球的商业化，如果没有这一点，正如世界实践所表明的那样，哈萨克斯坦的足球将无法发展。应将职业体育视为一种商业产业，在现代世界中，它可以带来可观的收入。

我公布的任务对于哈萨克斯坦的进一步蓬勃发展至关重要。这些任务与国家的数字化现代化密切相关。我们战略路线的关键组成部分应该是人工智能的普及和全面数字化，这可以在各个领域成倍地增强该国的潜力。

我国超级计算机的启动固然是成功的，但政府和整个社会应该将其视为将哈萨克斯坦转变为真正数字国家的密集、多方面工作的开始。

为了有效实现这一目标，政府将制定一份关于发展数字化和人工智能的统一概念文件《数字哈萨克斯坦》，其中所有倡议和项目都将整合到一项全国战略中。与此同时，国家深度的数字化转型只是改善我们公民生活的一种途径。

我相信，符合我国战略国家利益的平衡和建设性的外交政策，将在数字化和人工智能时代为哈萨克斯坦的可持续社会经济发展带来巨大的好处。

许多国家希望与哈萨克斯坦发展友好关系和互利的合作，这一事实首先表明了我国在国际舞台上的权威和需求。哈萨克斯坦为解决重要的国际问题贡献了自己的力量，并重视与所有有关国家的合作，无论是邻国还是与我们相距遥远的国家。

前几天，我对中国进行了正式访问，就永久全面战略伙伴关系精神下的双边关系的所有方面进行了富有成效的会谈。我对土耳其和吉尔吉斯斯坦的访问也很成功。今年年底，我将访问俄罗斯、乌兹别克斯坦，我们准备在阿斯塔纳接待阿塞拜疆、亚美尼亚、土库曼斯坦的领导人，并计划与一些亚洲、欧洲和非洲国家的领导人举行会晤和会谈。哈萨克斯坦与美国之间的对话正在积极发展。我们正在与欧盟发展多方面的联系。

今年是值得纪念的日子。首先是第二次世界大战结束80周年。在莫斯科和北京举行的庆祝活动应被视为对人类历史上最血腥的战争中数千万战斗牺牲者的永恒纪念，是对重新审视其结果和企图发动新的世界冲突的警告。

为了实现持久和平和普遍进步，需要寻求妥协，“好的争吵不如坏的和平”。因此，哈萨克斯坦欢迎在特朗普总统的调解下，俄罗斯和美国在阿拉斯加举行的峰会的成果，以及阿塞拜疆和亚美尼亚在华盛顿签署的和平宣言。

第二个具有里程碑意义的日期是联合国成立80周年，联合国成为第二次世界大战成果的基本制度体现。联合国仍然是不可替代的，哈萨克斯坦认为，它应该成为公正解决所有相关国际问题的主要谈判平台。

同时，改革联合国，首先是其关键机构——安全理事会，已经成熟。我计划在不久后在纽约举行的联合国大会纪念会议上发言，届时我将介绍哈萨克斯坦对国际形势的看法，包括关于改革联合国的建议。

尊敬的同胞们！

“法律和秩序”是我们国家制度的坚实基础。为了在社会中扎根这一原则，所有相关机构都应形成共同的愿景和立场。

最重要的是遵守对任何违法行为、任何不法行为的零容忍原则。因此，需要全面支持政府机构在这方面的工作。只有这样，社会意识中才会形成对违法行为、残暴和暴力的不容忍，才会产生对任何反社会现象的免疫力。

应该承认，现在粗鲁、辱骂、斗殴已经成为司空见惯的现象，即使在公共场所、道路上也能经常看到。尤其令人不快的是看到女性制造丑闻、使用不雅用语、做出不雅行为。这些行为在文明、开化的社会中是不可接受的，它们损害了我国在国际舞台上的权威。

为了成为一个进步的民族，我们需要果断地摆脱这些消极的行为模式。伟大的阿拜早就说过：“如果哈萨克人不把哈萨克人当朋友，生活就会变得令人厌恶”。文化、体面和教养应该从每个公民、每个家庭开始。

在当前不稳定的时期，加强国家主权和领土完整成为首要任务，我们必须保持我们牢不可破的团结。如果我们的人民团结一致，如果国内形势稳定，我们将克服所有困难，应对任何考验。因此，我呼吁所有同胞珍惜和维护国家的安宁。

每个公民都应该是一个国家主义者和爱国者。今天，“爱国主义”一词的本质和内涵正在发生变化。过去，这个概念主要通过传统价值观来衡量，语言、文化、精神等问题被认为是国家利益的本质。当然，所有这些都是民族认同的支柱。没有人会夺走它们，这里没有任何理由感到担忧。

今天的受过教育的年轻人以不同的方式看待“爱国主义”一词。年轻一代拒绝宗教极端主义和极端民族主义。对他们来说，爱国主义的主要表现形式是创造和创新。

年轻人认为，热爱祖国在于为社会做好事，做出发现，开创新的事业。他们希望看到哈萨克斯坦成为一个发达、繁荣的国家，他们掌握现代技术，使我们的人民能够走在进步的前列。

对于年轻一代来说，爱国主义在于对未来的渴望，这清楚地反映了社会意识中发生的变化。我完全支持这种立场。我相信年轻人的力量、才华和知识。

我们没有忘记我们昨天是谁，我们尊重我们古老的历史，但我们很清楚，我们的明天掌握在自己手中。因此，我们将永远支持那些渴望知识、关心国家繁荣的年轻人。

我们所做的一切大规模工作都是为了年轻一代的光明未来。正是在明天，他们将感受到正在实施的变革的成果，并体面地继续已开始的事业。年轻人能够迅速适应世界发生的根本性变化，特别是适应人工智能时代的到来。

伟大的阿拜写道，理智、科学、值得尊敬的父母和朋友、智慧的导师造就了人类最优秀的品质。作为国家总统，我将补充这些话：在一个文明和进步的国家，法律必须公正，权力必须称职，公民必须有意识和积极性。

每一项国家决策的意义，首先是为了改善人们的生活、稳定经济、确保社会公正而做出的决策，都应以具体行动来衡量。只有这样，我们的国家才能焕然一新，变得强大。

由于根本性的全面改革，哈萨克斯坦正在自信地走上进步的道路。未来我们将面临艰苦的工作。我们必须只向前走，不要偏离所选择的道路！

尊敬的同胞们！

今天，我想分享一些关于新的政治改革的想法，这些改革将在人工智能时代对我国社会经济的进一步发展产生重大积极影响。

这就是议会改革。高等代表权力机构的这项改革将成为之前所有变革的合理延续，包括总统权力的改革。

我们走上了建设公正哈萨克斯坦的道路，在“倾听型国家”的精神下，建立开放、诚实的政府与公民对话。

在2022年6月举行的全国公投中，绝大多数公民支持在“强有力的总统 - 有影响力的议会 - 负责任的政府”的理念基础上进行大规模国家现代化的战略。

近年来在我们国家甚至国外发生的事件都表明了这种做法的正确性。但是，不能停滞不前，需要考虑国家和后代的未来。

今年年初，我在接受《母语》报的大型采访时说，改革是一个持续的过程，它们将随着真实社会需求的出现而制定。

在我国，议会改革的主题至少在过去的二十年里一直在公开和私下进行讨论，这并不是什么秘密。这个问题至今没有失去意义。因此，考虑到我国国家体系的发展和公民政治文化的提高，我认为可以将这个极其重要的问题提交全民讨论。

参议院作为哈萨克斯坦议会上议院成立于1995年，当时我国正处于相当复杂、不稳定的政治环境中，刚刚开始创建国家基础的艰难道路。在过去的三十年里，参议院高效地履行了确保国家建设稳定的重要历史使命。上议院过去是，现在仍然是实施立法进程和其他关键改革的重要机制和保障。

我自己曾有幸领导参议院十年，我一直认为这项工作是一种极大的荣誉和责任。因此，我很难在这里谈论议会改革。尽管如此，今天我还是要提出在可预见的未来在我国建立一院制议会的建议。

我想立即指出，这是一个非常严肃的问题，仓促地解决这个问题是完全不合适的。这项改革应成为公民部门、专家界以及当然还有现任议会深入讨论的主题。

我认为，考虑到改革的特殊性，进行讨论至少需要一年的时间，之后在2027年可以举行全国公投，然后再对宪法进行必要的修改。

我曾多次说过，所有对国家具有决定性意义的问题都只能在人民的同意下解决。如果我们都就建立一院制议会的必要性达成共识，那么我认为，这样的议会应该只通过政党名单选举产生。这将符合世界范围内广泛存在的议会传统。

这样，现任马吉利斯成员将可以直至其任期结束从事立法工作。参议院将继续运作，直到全国公投结束并举行新的议会选举为止。

反过来，各政党将有时间认真准备激烈的竞争。我希望，现任议员们能够以真正的国家主义者的身份负责任地、理解地对待这个问题。最终，我们所有的政治改革将成为统一制度体系不可分割的一部分。

当然，可能会出现一个合理的问题：为什么总统这么早就宣布需要进行议会改革，而按照政治技术，这些措施都是突然采取的？

但我之前说过，现在我再说一遍：我认为，当涉及到国家和人民的命运时，需要遵循开放的政策，如此大规模的改革不能对社会保密。

我相信，对于这些具有决定性意义的问题，需要与人民进行公开对话。只有这样，我们才能通过共同努力，在建设公正和强大的哈萨克斯坦的道路上前进。

祝大家幸福和成功！

哈萨克斯坦万岁！

（来源：哈萨克斯坦驻华大使馆）