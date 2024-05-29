哈萨克斯坦和白俄罗斯国防部长举行会谈

首先，白俄罗斯防长向 “祖国保卫者”纪念碑敬献鲜花。随后，哈萨克斯坦国防部长在国防大楼举行隆重的欢迎仪式。

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今年，白俄罗斯完成了加入上海合作组织的所有程序。哈萨克斯坦国防部长对此表示，相信白俄罗斯的加入将为组织的发展带来新的动力。

会谈中，双方就军事合作和联合军演，以及军事体育领域的合作问题进行了讨论。

-哈萨克斯坦高度重视与白俄罗斯之间的合作关系发展问题。双方在独联体和集安组织，以及在其他国际组织框架下建立了积极协作。这种防务领域的合作有助于加强哈萨克斯坦和白俄罗斯之间的信任和友好关系，也有助于确保区域安全与稳定。-贾克斯勒科夫上将说。

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双方指出，军事教育是两国军事合作的主要方向之一。当前，哈萨克斯坦军官和学员正在白俄罗斯军事高等教育机构学习。此外，白俄罗斯军事学院还将开设哈萨克斯坦军事艺术课堂。

哈萨克斯坦国防部长欢迎白俄罗斯代表团参加第十届“Aibyn”国际青年军事爱国主席活动。

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根据会谈结果，双方签署了关于哈萨克斯坦和白俄罗斯武装部队军机允许降落各自军用机场，以及提供机场技术支持和安保的协议。

访问框架下，白俄罗斯国防部长参访了位于阿斯塔纳的哈萨克斯坦国立国防大学。

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【编译：小穆】