哈萨克斯坦和韩国扩大投资合作

会谈期间，主要就扩大贸易和经济合作，吸引韩国资本和先进技术，以及在哈萨克斯坦经济的优先领域实施联合项目等问题进行了讨论。

在与韩国国际贸易协会（KITA）国际合作副会长李相俊的会晤中，双方探讨了促进韩国企业在哈萨克斯坦工业、人工智能、“绿色”能源和电动汽车生产等领域实施投资项目的措施。

Photo source: gov.kz

在与韩国海外基础设施与城市开发公司（KIND）领导层的会谈中，双方确定了阿拉套市开发、中间走廊，以及交通物流基础设施等领域具有合作前景的合作方向。

哈萨克斯坦代表团与 YPP 公司讨论了“绿色”能源领域的相关问题，包括实施生产“绿色”氢气和氨气的项目。

此外，与Hyundai Engineering 和 LX International 公司领导层就基础设施、能源和石化、具有战略意义的矿产、物流和高科技领域的项目进行了讨论。

Photo source: gov.kz

会谈中，双方着重关注了吸引韩国企业参与工业区和经济特区开发的问题。

根据会谈结果，双方确认有兴趣进一步扩大投资合作，并在哈萨克斯坦经济的优先领域实施联合项目。