鞑靼斯坦共和国领导人出席北哈州萨班节活动 为幼童主持学步礼

今年，塔塔尔族传统节日萨班节以全新形式和更大规模举行。来自鞑靼斯坦共和国的代表团专程赴会，由鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫率团出席活动。

活动期间，主办方组织了民族传统文化展示、文艺演出、音乐会、民间手工艺展览，以及民族传统游戏和体育比赛等丰富多彩的庆祝活动。

当天最引人注目的环节之一，是哈萨克传统的学步礼仪式。

仪式上，鲁斯塔姆·明尼哈诺夫按照哈萨克传统，为一名刚开始学步的幼童举行学步礼，剪断象征成长的束足绳，并送上美好祝福。

这名男童名叫扎尼别克，下个月即将迎来一周岁生日，是盛格斯·叶森季科夫和古丽娜拉·叶森季科娃夫妇的第二个儿子。盛格斯是一名个体经营者，古丽娜拉则是一名会计。

据这对夫妇介绍，为了能够邀请贵宾为孩子举行学步礼，他们还参加了主办方组织的一项小型评选活动，并最终获得了这一难得机会。