哈萨克斯坦和联合国志愿人员组织探讨加强合作问题

会晤期间，双方讨论了在哈萨克斯坦倡议下宣布的“国际志愿者促进可持续发展年”框架内的主要合作领域。

库巴诺夫先生高度赞赏哈萨克斯坦在全球层面推动志愿者运动方面发挥的领导作用，并指出联合国大会在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议下通过了相关决议，这对国际志愿者议程的发展做出了重要贡献。

双方了解了哈萨克斯坦在环境志愿服务领域取得的成就，特别是保护里海和恢复咸海地区的倡议和项目，以及已成为动员公民社会典范的全国性运动“清洁哈萨克斯坦”。

Photo source: gov.kz

双方还讨论了加强哈萨克斯坦志愿者参与联合国国际机构活动的问题，包括在联合国志愿人员组织全额资助计划框架内开展的活动。双方还同意扩大哈萨克斯坦通过联合国志愿人员组织专项基金参与促进志愿服务倡议的程度。

最后，双方确认愿在2026年以后就进一步发展国家、区域和国际层面的志愿服务议程等问题进行讨论，并深化合作。库巴诺夫表示，联合国志愿人员组织有意在国际层面进一步推广哈萨克斯坦在志愿服务领域的经验。