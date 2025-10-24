阿拉木图庆祝共和国日：逾60个社会民生项目投入实施

据该市行政当局消息，这些大规模项目覆盖全市八个行政区，彰显了阿拉木图作为哈萨克斯坦发展引领中心的重要地位，并为国家成立35周年献礼。

社会事业领域

为迎接共和国日，阿拉木图加速推进教育及社会支持设施的投入使用。目前，20个相关项目正在实施，包括新建普通教育学校、幼儿园、特殊教育机构及活跃长寿中心。这些举措旨在增加儿童入学名额、打造包容性环境并扩大社会服务覆盖面。

基础设施与美化工程

城市环境改善是项目中最广泛的领域，涵盖32个项目。在“人民参与预算”（Халық қатысатын бюджет）计划及综合城市项目框架下，相关工作包括庭院美化、公园与广场建设、步行街及休闲区打造、区域绿化、街道照明更新及小型建筑设施安装。这些措施显著提升了城市环境的舒适度，优化了公共空间，为居民的活跃休闲创造了有利条件。

工业与经济领域

在阿拉木图工业园区，9个新生产设施即将投入运营，包括汽车制造厂、玻璃容器生产厂、墨盒制造厂及其他工业企业。这些新项目的启动将创造就业机会、扩大税收基础并进一步增强阿拉木图的经济潜力。

公共设施现代化

在工程基础设施领域，4个大型项目正在推进，涉及供水与排水管网、供热主干线的建设和更新，以及公共设施系统的现代化。这些工程旨在提升居民公共服务的可靠性和可及性。

区域综合发展

上述项目覆盖阿拉木图市全部八个行政区，聚焦于打造舒适的城市环境、发展社会基础设施、美化公共空间及升级公共设施系统。这些举措通过预算资金及“人民参与预算”计划实施，充分响应居民的实际需求，助力精准解决民生问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】