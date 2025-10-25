共和国日——唤醒民族主权精神的历史里程碑

1990年10月25日，经过在最高苏维埃长时间而激烈的辩论后，哈萨克斯坦通过了《国家主权宣言》。这份历史性文件以法律形式确立了哈萨克民族追求独立的意志，为建设新国家奠定了政治与法律基础。

Фото: А. Павский/Kazinform

共和国日首次被定为国家节日是在1995年10月。2001年，该节日正式列入国家法定节日。2022年6月16日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在全国库鲁尔泰大会上提议恢复共和国日的国家节日地位。同年9月，这一倡议在立法层面获得确认。

参议员纳乌兹拜·拜卡达莫夫表示，1990年10月25日不仅是历史日历上的一个日期，更是哈萨克斯坦历史上新纪元的起点。当天通过的《主权宣言》成为国家迈向独立的首个政治与法律文件。

他说：“在《主权宣言》之后，哈萨克斯坦坚持政治理性与稳健发展的方针，逐步完成了独立国家的构建。该宣言奠定了新国家的法律与政治基础，其核心理念也成为今天宪法的框架。”

Фото: gov.kz

据拜卡达莫夫介绍，《宣言》明确宣布哈萨克苏维埃社会主义共和国在其领土范围内拥有完整和独立的最高权力。文件首次确认土地、矿产、水源及自然资源为哈萨克斯坦人民的专属财产，这一原则成为国家经济主权与安全的基石。同时，国家获得了对自身象征符号的法律主权，实现了文化与政治认同的确立。此外，哈萨克斯坦也从此具备独立开展对外经济政策的权利，为其成为国际社会正式成员打开了道路。

宪法法院副主席、法学博士巴赫特·努尔穆哈诺夫指出，从全球范围来看，世界上200多个国家走向独立的道路各不相同，大体可以分为三类：通过战争取得独立、通过革命实现独立，以及以相对和平的方式获得独立。哈萨克斯坦属于第三类国家。

Фото: Б. Нұрмұхановтың жеке мұрағатынан

他指出，上世纪80年代末，哈萨克斯坦的国家意识与自主建国理念已逐渐成熟。

“这一时期的一系列事件密切相关——1990年4月，国家首次设立总统职位；同年10月，《国家主权宣言》获批。宣言确立了未来独立国家的政治与法律基础，界定了主权国家应具备的制度要素，包括公民身份、主权象征、预算体制、权力分立、执法与武装力量，以及独立的国际法主体地位等。宣言的通过极大鼓舞了民众的自由精神，使独立进程成为历史的必然。”

他强调，《宣言》首次确立了宪法与法律的至上原则，并与后来通过的《独立宪法法》一道，为制定国家宪法和其他重要立法文件奠定了基础。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

在探讨宪法完善问题时，阿尔-法拉比哈萨克国立大学副教授、国家法律科学院院士阿克勒别克·伊萨别科夫指出，现行宪法序言中“在古老的哈萨克土地上建立国家”这一表述，并未充分体现哈萨克国家延续千年的建国传统。

他解释道：“‘建立’一词更接近‘创造’或‘新建’的含义，无法准确反映国家延续性的逻辑。‘在古老的哈萨克土地上’这一表述也未能充分揭示国家历史的连贯性。”

Фото: almaty-akshamy.kz

伊萨别科夫援引了乌兹别克斯坦和亚美尼亚宪法的相关例子。乌兹别克斯坦宪法序言写道：“基于三千多年国家发展历史经验，继承先辈在科学、文化和精神领域的伟大遗产。”亚美尼亚宪法则强调“依托《独立宣言》中确立的民族目标，践行先辈恢复主权国家的神圣契约。”

他表示：“相比之下，我们的宪法用语显得含糊。我们不是突然出现的民族，而是拥有三千年国家历史的民族。与兄弟民族相比，‘在古老的哈萨克土地上’这一表述既未揭示民族的历史厚度，也未体现宪法的精神深度。因此，我建议将该表述修改为‘延续哈萨克国家数千年的建国传统’或‘承续哈萨克国家的千年历史传统’。”

哈萨克斯坦的独立时期不仅改变了国家的政治格局，也深刻影响了社会的精神面貌。那个时代出生的孩子中，有不少人被赋予了与国家命运息息相关、寓意深远的名字。据统计，全国共有28名公民名为“Қазақстан”（哈萨克斯坦），还有一些名为“Егемен”（主权）的人，他们认为自己的名字是对祖国最深切的敬意与祝福。

【编译：木合塔尔·木拉提】