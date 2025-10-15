共和国日之际首都将迎来150余场丰富多彩活动

据阿斯塔纳市市政官网消息，节日期间，各区和全市范围内将表彰在不同领域表现出色的优秀工作者、劳动老兵以及立下功勋的公民。在教育机构中，将组织圆桌讨论、辩论赛、展览、名人见面会、会议、创意竞赛、散文与诗歌朗诵比赛，以及爱国挑战赛等活动。

从10月1日至22日，阿斯塔纳将持续举办“作家工坊”项目框架下的作家周会活动。

10月16日，公民倡议中心将举办题为“塑造公民认同：国家价值观的作用”的研讨会。

10月16日至17日，萨热阿尔卡区将组织教师杯排球赛以及国家传统游戏运动会。

10月17日，第50“哈萨克斯坦航天”学校将举办“珍贵遗产”全国艺术竞赛的市级阶段。同时，第117学校将举办“我的哈萨克斯坦，心跳为祖国”爱国歌曲竞赛。

10月18日，“雪豹竞技场”冰宫将迎来来自全国顶尖选手参加的“哈萨克斯坦雄狮”摔跤锦标赛。此外，残奥准备中心将举办博奇球公开赛，锡干纳克街体育综合体则将进行彭查克·西拉特格斗比赛。同日，“亚洲公园”购物中心将举办“共和国日”活动框架下的历史艺术电影展映。

10月18日至19日，阿斯塔纳将举办“体育反毒品”公开赛，吸引12至21岁青少年参与多项体育竞技。

10月19日，阿拉木图区将组织教师排球赛。

10月20日，“沙拉帕特”社会服务中心将举办“哈萨克斯坦共和国国家主权宣言通过35周年”主题文学启蒙讲座。同日，“鲁哈尼亚特”文化娱乐中心将举办“我的祖国——哈萨克斯坦”圆桌会议。

耶斯勒区与国家学术图书馆联合举办“独立哈萨克斯坦”爱国课。此外，友谊之家将举办“调解”意见俱乐部课、国家公务员针对的“国家与宗教：相互影响的当代趋势”研讨会，以及“亚洲公园”购物中心的电影展映。

同日，拜科努尔区第3学校将启动“国家服饰周”活动，阿拉木图区则将针对社会弱势家庭推出“仁慈之心”行动。

10月20日至25日，第3儿童音乐学校将准备“雄鹰我的国——哈萨克斯坦！”爱国挑战赛。

节日期间，社交媒体上将举办“我的共和国——我的选择！”在线挑战赛。

10月21日至25日，阿斯塔纳将举办全国画家研讨会。

10月21日至24日，“努尔利久列克”中心将举办“我的祖国——哈萨克斯坦”摄影展。

10月21日，国家象征广场将组织参与者合唱哈萨克斯坦共和国国歌并进行快闪活动。

同日，塔特提姆贝特艺术学校第1分校将举办“永恒长存，雄鹰我的国——哈萨克斯坦！”讲座音乐会，以及“手稿——历史的灵魂宝库”科学普及研讨会。

此外，将为青年和非政府组织代表举办“公民行动：形式、工具与权利”培训，以及“萨热阿尔卡之星”爱国歌曲竞赛。

10月22日，“德梅乌”中心将举办“共和国的尊严——在人民的团结中”音乐会。同日，“沙拉帕特”中心将举办“我的祖国——哈萨克斯坦”节日音乐会，“奥恩迪里斯”体育综合体将举办青年运动员间的哈萨克式摔跤公开初赛。

10月22日，第99学校将举办“祖国的声音——我心的声音”快闪活动，国家博物馆将为叶西尔区学校学生提供导览游览。

同日，阿尔法拉比学生宫将举办“为祖国而战！”全国创意竞赛。

10月22日，阿斯塔纳将组织公民社会代表参与的对话平台，讨论社会共识与社会发展议题。

同日，友谊之家将举办“传统与团结——一家人”节日。

10月23日，公民倡议中心将举办“哈萨克斯坦共和国的演进：历史道路与发展前景”圆桌会议。

同日，阿斯塔纳教育机构将举行学校议会主席就职仪式。

10月23日，国家档案馆将开设图书展览，纳扎尔巴耶夫大学将举办“共和国日”音乐会。

“奥恩迪里斯”体育综合体将举办传统“拜科努尔雄狮”锦标赛，第23学校将组织反腐败主题辩论赛。

10月23日，阿拉木图区“奥尔达”中心将为特殊儿童举办盛大开幕式。

同日，积极长寿中心将举办音乐会，10月24日则将组织退休人员象棋赛。

10月24日，阿斯塔纳将举办“哈萨克斯坦共和国：理念历史与制度形成之路”公开讲座，讲座也可在线观看。

同日，“努尔利久列克”中心将举办摄影展，“ALZHYR”纪念建筑群将举办“哈萨克斯坦——我的出生地，伟大疆域！”行动。

10月24日，耶斯勒大学将邀请国徽作者、建筑师詹德尔别克·马利别科夫主讲讲座。

10月25日，阿·曼别托夫国家戏剧与喜剧剧院将上演《赛居利克》戏剧。

同日，三项全能公园将举办节日跑步活动，耶斯勒河畔将举办哈萨克斯坦人民大会民族文化中心参与的音乐会。

“Mega Silk Way”购物中心和“阿布扎比广场”中心将组织冬不拉演奏、音乐四重奏表演、儿童游戏以及绘画大师班。

10月25日至27日，“达乌列特”网球中心将举办业余网球赛。

节日临近之际，居民区将举办音乐会和明星参与的节日节目。

这些活动将共同营造浓厚的爱国氛围，庆祝共和国日的荣耀与团结。

【编译：木合塔尔·木拉提】