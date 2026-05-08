哈萨克斯坦和联合国讨论落实可持续发展目标优先合作问题

消息称，联合国代表访问的主要目标是促进发展权的实际落实，减少不平等，保护弱势群体，并将人权方法纳入2030年可持续发展议程的实施中。

会谈中，双方就将可持续发展目标纳入哈萨克斯坦国家政策的问题进行了讨论。

达尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦始终贯彻落实可持续发展原则，尤其注重包容性和公平性的经济增长。

国家经济部副部长表示，哈萨克斯坦是2025年向纽约联合国高级别政治论坛提交第三次自愿国别评估报告的37个国家之一。据他介绍，在评估准备过程中，哈萨克斯坦与民间团体、企业界和各社会团体开展了广泛的公众对话，确保了评估过程的透明度，并充分考虑了民众的意见。

会谈期间，双方重点关注了哈萨克斯坦可持续发展目标协调机制。会谈讨论了中央和地方执行机构之间的互动、私营部门在实现可持续发展指标方面的作用，以及与位于阿拉木图的联合国可持续发展目标中亚及阿富汗区域中心的合作。

- 哈萨克斯坦与其他联合国成员国一样，重申其对可持续发展目标的承诺。对我们而言，保护人权和环境可持续性是经济规划不可或缺的一部分。-达尔巴耶夫说。

会后，双方交换了资料。联合国代表提出了一项与发展权问题特别报告员互动的机制，旨在进一步深化专家合作。

【编译：小穆】