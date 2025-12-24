哈萨克斯坦共和国驻西安总领事访问重庆

在与王雯主任的会谈中，双方围绕加强双边合作的主要互动机制展开务实讨论。会谈聚焦发展经贸关系、吸引有效投资、共建过境运输基础设施、深化采矿与能源领域协作，以及扩大文化、高等教育、职业培训和产业实践交流等多个关键议题。总领事强调，制定一项旨在2026年推动哈萨克斯坦各地区与重庆市紧密互利合作的综合性行动计划具有重要意义，为下一阶段双边关系发展指明方向。

Фото: 驻西安总领事

访问期间，总领事专程赴重庆科技大学，与校长赵明阶教授会晤，并作为特邀嘉宾出席了由该校承办的“中亚新材料领域领军人才及专家能力提升项目”结业仪式。该项目依托重庆市市长“丝绸之路”奖学金，为期30天，吸引了来自中亚国家的20名学员参与，其中12名为哈萨克斯坦公民。赵明阶校长向总领事详细介绍了学校的学科优势、科研创新成果及国际化办学进展，并强调学校高度重视与哈方高校及科研机构建立深度合作。双方现场签署了一系列合作谅解备忘录，为未来可持续的伙伴关系奠定坚实基础。赵校长表示，此类交流项目有力拓展了高等教育与人文合作空间，未来应继续加强师生互访、联合科研与高端人才培养，并探索在大学与企业间搭建平台，共同推动在油气、新材料、人工智能等领域的产学研协同创新。

Фото: 驻西安总领事

克拉巴耶夫总领事对重庆科技大学取得的成就表示赞赏。他介绍了哈萨克斯坦高等教育体系的发展现状及对现代化人才的迫切需求，并表示总领事馆愿积极发挥桥梁作用，支持哈中高校和企业在人才培养、联合科研、学术交流等方面开展务实合作，特别是在能源转化、新材料开发等领域挖掘合作潜力，助力提升两国师生双向交流的规模与质量。

Фото: 驻西安总领事

为进一步了解重庆在区域互联互通和产业升级方面的战略布局，总领事一行还调研了“重庆枢纽港产业园”。作为西部陆海新通道建设的重要载体，该园区被定位为内陆开放综合枢纽的先行示范区，规划面积17.4平方公里，重点发展冶金装备、通用及农用机械、船舶设备、光电材料、铜基材料以及现代物流与供应链服务，致力于构建“5+1”先进制造业集群。园区依托珞璜港和小南垭铁路物流中心，已建成高效衔接的“水公铁”多式联运体系，年吞吐能力达2000万吨。

Фото: 驻西安总领事

此次访问成果丰硕，不仅巩固了重庆市与哈萨克斯坦之间的传统友好关系，更为双方在“一带一路”框架下推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”和人文交流“心联通”注入了新动力。双方一致同意保持密切沟通，推动各项共识早日转化为具体合作项目，助力中哈永久全面战略伙伴关系持续向前发展。