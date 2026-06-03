哈萨克斯坦共和国驻广州总领事馆举行开馆仪式

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫、中华人民共和国外交部部长助理刘彬、广东省人民政府党组成员陈良贤、广州市领导以及中国国家机关和商界代表出席了本次活动。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

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努雷舍夫大使在仪式上致辞时指出，哈中关系正处于前所未有的高水平，并本着永久全面战略伙伴关系的精神持续发展。他表示，在广州设立总领事馆反映了区域间合作日益增长的重要性，并为扩大哈萨克斯坦与中国南部地区的合作创造了新机遇。

大使强调，广东省是中国领先的经济、创新和工业中心之一，在贸易、投资、数字技术、人工智能、电子商务、物流、创新以及文化和人文交流等领域与哈萨克斯坦开展合作具有巨大潜力。

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刘彬在致辞中指出，哈萨克斯坦驻广州总领事馆成为哈萨克斯坦共和国在中国的第四家领事机构，将为进一步发展哈萨克斯坦与中国南部地区的联系发挥重要作用。他确认，中方愿为这一新外交代表机构的工作提供全面协助。

广东省人民政府党组成员陈良贤表示，哈萨克斯坦是广东省在中亚地区最大的贸易伙伴，并强调双方在经贸、投资、科技、教育以及文化和人文等领域的合作持续稳步增长。

哈萨克斯坦共和国驻广州总领事馆的开馆是哈中关系史上的重要事件。新的领事机构将有助于进一步加强两国政治对话、扩大区域间合作、推动经贸与投资联系，并深化双方的文化和人文交流。