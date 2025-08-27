哈萨克斯坦总统和约旦国王访问阿斯塔纳枢纽

阿斯塔纳枢纽是中亚最大的创新集群，拥有1700多家IT企业。去年，吸引的投资总额超过7亿美元，IT服务出口额超过6.5亿美元。此外，阿斯塔纳枢纽是 Tech Orda、TUMO 和 Tomorrow School 教育项目的所在地，每年惠及一万名公民，同时还与 Google for Startups 合作开展加速项目。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫向两国元首介绍了计划于今年秋季在阿斯塔纳开放的Alem.AI国际人工智能中心的构想。

此外，哈萨克斯坦总统和约旦国王听取了国内企业进军全球市场的进展情况。其中包括epsilon3.ai（一家为公共部门开发人工智能解决方案的实验室）、Qalan（一个拥有超过100万国内外学生使用的数学教育平台）、inDrive（一个提供客运和货运及配送服务的全球平台），以及KazDream（一家在国家安全、边境管控和网络防御领域运营的大型IT公司）。

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

【编译：小穆】