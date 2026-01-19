特朗普邀请托卡耶夫及哈萨克斯坦加入加沙和平委员会

哈萨克斯坦总统助理兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜向Tengrinews.kz门户网站证实了这一消息。

此前已公开报道，美国总统计划组建加沙问题和平委员会，并向多国领导人发出邀请，邀请其作为创始成员加入。阿根廷、匈牙利、土耳其、巴基斯坦、埃及、约旦、卡塔尔和意大利等国已公开确认收到邀请并表示接受。

此外，法国、德国和阿拉伯联合酋长国领导人也收到了类似邀请，但截至目前尚未作出官方回应。

在此背景下，外交界和媒体开始广泛讨论哈萨克斯坦此次获邀的深层意义，认为这是国际社会对其在维护全球稳定与安全、特别是推动加沙地带及整个中东地区局势缓和方面所作努力的充分肯定。

华盛顿方面特别高度评价了托卡耶夫总统此前决定加入《亚伯拉罕协议》的积极姿态。

值得注意的是，近期托卡耶夫总统已先后与特朗普、马哈茂德·阿巴斯以及本雅明·内塔尼亚胡通过电话进行沟通。针对外界关注，Tengrinews.kz向阿克奥尔达（总统府）求证是否确实收到来自白宫的正式邀请。

总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜对此予以明确证实。

他表示：“在多国领导人公开确认收到特朗普总统类似正式邀请后，继续隐瞒这一事实已不合适。是的，托卡耶夫总统是首批收到邀请的世界领导人之一，美国方面正式邀请他加入和平委员会，并提议哈萨克斯坦成为创始成员国。国家元首已向美国总统致函，表达诚挚谢意，并确认哈萨克斯坦同意加入这一新机制。总统重申，哈萨克斯坦愿为实现中东地区持久和平作出全面贡献，继续致力于加强国家间互信与全球稳定。”

杰勒德拜同时解释了为何此前总统府未公开这一信息。

“在我们看来，在特朗普政府正式对外宣布之前就提前表态并不恰当。不过，随着事态自然发展，相关进程已启动。待所有同意加入的国家名单最终确定后，和平委员会的完整创始成员名单将一并公布。”鲁斯兰·杰勒德拜补充道。

【编译：木合塔尔·木拉提】