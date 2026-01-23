签署和平委员会宪章 哈萨克斯坦“中等强国”外交理念获得国际认可

据总统府通报，托卡耶夫总统于当地时间1月22日正式签署该宪章。和平委员会旨在通过多边对话机制，推动国际冲突的政治解决，强化国家间信任，并在全球层面形成更具建设性的和平合作平台。

签署仪式期间，托卡耶夫总统与特朗普总统进行了交流。双方交谈气氛友好、坦诚。托卡耶夫总统提及，达沃斯论坛期间分发的一份名为《特朗普总统365天内的365项胜利》的文件中，第177条明确将哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》列为美国外交政策的一项重要成果。有分析认为，这一内容体现了国际社会对哈萨克斯坦在促进地区稳定与跨区域对话方面所发挥作用的认可。

托卡耶夫总统还向美国领导人表示祝贺，祝愿其在推进以理性和务实为基础的内政政策方面取得成功。特朗普总统则对托卡耶夫总统支持其创建和平委员会的倡议表示感谢。

此次良性互动不仅体现了哈美两国在国际和平议题上的沟通与互信，也凸显了哈萨克斯坦在全球外交舞台上日益增长的存在感。

近年来，托卡耶夫总统多次在国际场合强调“中等强国”在当代国际政治体系中的独特作用。所谓“中等强国”，通常是指不具备超级大国规模和全球支配力，但在地区事务、多边外交和全球议题中具备稳定影响力、能够发挥桥梁和协调作用的国家。这类国家往往依托多边机制、国际法和外交调解，而非单边施压来推进自身利益。

哈萨克斯坦正是这一理念的典型实践者。作为连接欧亚的重要国家，哈方长期坚持独立、平衡、多向度外交政策，积极参与联合国、上海合作组织、“中亚+”等多边框架，并在核不扩散、地区安全、能源与粮食安全等议题上持续发声。

加入《亚伯拉罕协议》以及此次参与和平委员会创始机制，进一步印证了哈萨克斯坦作为“中等强国”的外交定位——既不卷入地缘政治对抗，也不置身国际事务之外，而是通过对话、合作和制度建设，为全球稳定贡献力量。

在全球安全形势复杂多变的背景下，托卡耶夫总统此次达沃斯之行，被视为哈萨克斯坦不断提升国际影响力、巩固负责任国家形象的重要一步，也为“中等强国”在国际舞台上发挥更大作用提供了现实范例。