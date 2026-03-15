托卡耶夫评价“和平委员会”：为解决复杂问题提供新思路

欧洲新闻台记者博扬·布尔基奇向总统提问：

—您多次提到哈萨克斯坦已成为国际舞台上的“中等强国”。目前，哈萨克斯坦已加入由唐纳德·特朗普总统创立的“和平委员会”。您认为当前的中东局势会对该委员会产生何种影响？这一倡议是否具有生命力？您又是如何作出支持特朗普总统这一项目决定的？

针对提问，托卡耶夫总统回答道：

—首先，我想强调的是，我对美国总统表示高度尊重。他所提出的理性战略方向是正确的，也值得赞赏。设立“和平委员会”这一构想，以及在解决复杂国际问题方面所采取的创新方式，都令人满意。该倡议把传统外交手段与大型企业的资源优势结合在一起，有可能为普通民众，特别是加沙地带的居民带来实实在在的利益。

托卡耶夫总统强调，世界人民早已厌倦了那些无休止的会议，而在这些会议上通过的所谓“表达善意”的决议，真正去阅读的人却寥寥无几。

—因此，我认为支持这一构想十分必要，因为它为解决问题提供了一种新的思路。特朗普总统展现出了强大的个人魅力，是一位富有勇气的领导者。我相信，在中东、在巴勒斯坦实现和平的机会依然存在，也希望这一倡议能够取得长久而实际的成效，-托卡耶夫指出。

【编译：阿遥】