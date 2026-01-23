哈萨克斯坦加入“和平委员会”未缴纳任何费用

总统府新闻局强调：

“加入‘和平委员会’仅需国家自主决定。从加入之日起，成员国任期为三年。宪章中提及的10亿美元自愿捐款并非成员资格条件，而是每位参与国的自愿权利。”

根据宪章规定，若某国在首年内缴纳10亿美元捐款，可申请将委员会任期延长至三年以上。

“哈萨克斯坦在未缴纳任何财务捐款的情况下加入‘和平委员会’，完全符合宪章规定。”总统府重申。

1月22日，在瑞士达沃斯世界经济论坛期间，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与美国总统唐纳德·特朗普共同签署了由特朗普倡议成立的“和平委员会”宪章。包括哈萨克斯坦总统在内的18个国家领导人或代表出席了签字仪式。

“和平委员会”旨在协调加沙地带重建与中东持久和平进程，哈萨克斯坦的加入体现了国家在国际事务中积极、负责任的立场，此举将进一步提升哈萨克斯坦在全球和平与稳定事务中的参与度和影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】