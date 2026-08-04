阿塞拜疆和格鲁吉亚将货运列车跨境通行时间缩短近一半

（哈萨克国际通讯社讯） 阿塞拜疆和格鲁吉亚日前就优化铁路跨境运输流程达成一系列协议，预计可将货运列车通过两国边境的时间缩短近一半，并进一步提升中间走廊国际运输线路的物流效率。

据哈通社驻外记者报道，上述决定是在阿塞拜疆与格鲁吉亚铁路部门负责人及两国相关政府机构代表在边境博尤克-凯西克（Böyük-Kəsik）车站举行工作会议期间作出的。

根据协议，双方将在博尤克-凯西克—第比利斯—博尤克-凯西克区段实行电力机车全程牵引，无需在边境站拆解和重新编组列车。同时，双方还决定取消车辆重复技术检查。

按照新的运行机制，列车技术检查仅在边境两侧各进行一次：自阿塞拜疆驶出的列车在博尤克-凯西克车站接受检查，返程列车则在第比利斯车站完成检查。目前，该运行模式已顺利完成测试。

会议期间，双方还讨论了扩大铁路部门与海关机构之间数字化数据交换、筹备开通巴库—第比利斯方向新增旅客列车，以及进一步简化边境和海关通关手续等议题。

双方表示，上述协议有望进一步提升国际货运效率，增强中间走廊的过境运输能力，并提高其作为欧亚大陆重要国际运输通道的竞争力。

此前有消息称，格鲁吉亚和土耳其已正式启用货运电子许可证系统。

此外，哈通社此前还曾报道，格鲁吉亚计划建设一条通往阿塞拜疆和亚美尼亚边境的高速公路。