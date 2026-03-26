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    20:54, 26 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将加强农业领域的合作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒近日参加了在乌兹别克斯坦举行的“意大利-中亚（C5）+阿塞拜疆”商业论坛。此次论坛的主题是可持续农业生态系统创新、再生农业和数字化。

    Қазақстан мен Өзбекстан
    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    论坛框架下，叶尔梅克·肯贾汗吾勒与乌兹别克斯坦农业部部长伊布罗希姆·阿卜杜拉赫莫诺夫举行了会晤。

    会谈期间，哈方确认了进一步扩大双边农业合作的意愿。双方重点讨论了引进现代技术、发展可持续农业、适应气候变化，以及降低环境风险等联合措施。

    双方分别探讨了深化粮食、豆类和油籽等农产品加工领域合作的前景，以及增加肉类和奶制品生产和相互供应的问题。

    双方指出，达成的协议的实施将有助于加强粮食安全，提高农产品竞争力，并扩大哈萨克斯坦的出口机会。

    哈方表示愿进一步发展与乌兹别克斯坦的战略伙伴关系，并实施旨在促进两国农业工业综合体可持续发展的联合项目。

    Қазақстан-Италия
    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    此外，哈萨克斯坦农业部副部长还会见了意大利农业、粮食主权和林业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达。

    会谈中，双方讨论了在农业领域发展合作的前景。

    在与意大利企业代表的会晤中，双方讨论了扩大投资伙伴关系和引进先进技术等问题。

    «Италия – Орталық Азия (C5) + Әзербайжан» бизнес-форумы
    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі
    «Италия – Орталық Азия (C5) + Әзербайжан» бизнес-форумы
    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 乌兹别克斯坦 意大利
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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