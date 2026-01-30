哈萨克斯坦和格鲁吉亚将加强在旅游和体育领域的合作

会晤期间，双方全面讨论了发展旅游和体育领域双边合作的相关议题。

部长指出，旅游业是两国合作中最具活力和优先性的领域之一。近年来，格鲁吉亚已成为国内游客最热门的旅游目的地之一。哈萨克斯坦也是格鲁吉亚游客的主要目的地之一。我国为外国游客提供文化教育、民族志、生态和商务旅游等领域的丰富选择。

- 航空交通的发展显著促进了两国间旅游往来的增长。旅游旺季期间，哈萨克斯坦与格鲁吉亚的第比利斯、巴统和库塔伊西等城市之间约有40个直飞航班。此外，两国间的免签政策也为游客创造了有利条件。-他说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

双方在会谈中指出，体育领域的合作有着坚实而悠久的历史基础。目前，哈萨克斯坦和格鲁吉亚在运动员和教练员经验交流、联合举办训练营以及参加国际赛事等方面开展了系统性的工作。

此外，格鲁吉亚运动员也积极参与在哈萨克斯坦举办的各项重大国际体育赛事，包括在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会、柔道排名赛、国际花样滑冰比赛以及其他一些享有盛誉的赛事。

最后，双方表示愿在未来进一步发展合作，包括组织联合比赛、举办训练营，以及教练员和体育专家之间交流经验。

【编译：小穆】