哈萨克斯坦和塔吉克斯坦进一步加强战略伙伴关系

两国外交部长全面讨论了政治、经济、水利和能源、交通运输、人文等领域高层领导人达成协议的落实进展。双方明确承诺进一步加强哈萨克斯坦-塔吉克斯坦战略伙伴关系和同盟合作。

双方指出，采取切实措施实现未来几年双边贸易额达到20亿美元的目标至关重要。为此，哈萨克斯坦表示愿意向塔吉克斯坦市场扩大最高2亿美元的农业、食品工业和工程产品供应。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

会谈中，双方强调，应进一步发展区域合作，共同努力巩固中亚地区的和平与稳定，包括本着同盟和战略伙伴关系的精神，举行中亚国家元首磋商会议，在国际咸海拯救基金、亚信、上合组织、独联体、集安组织和其他国际平台框架内开展互动。

- 哈萨克斯坦高度赞赏塔吉克斯坦为加强中亚地区稳定与安全所做的努力。签署《21世纪中亚友好睦邻合作发展条约》生动体现了贵国致力于全面发展区域合作的决心。-哈萨克斯坦外长说。

穆赫里丁表示相信，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙签署的条约将有助于在中亚地区建立强有力的平等互利合作架构。

最后，双方一致同意进一步深化双边关系，开展全面合作，加强友好合作关系，造福两国人民。

【编译：小穆】