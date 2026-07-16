伊朗称打击驻科威特和约旦美军基地 中东局势进一步升级

（哈萨克国际通讯社讯）随着美国与伊朗之间的军事冲突持续升级，紧张局势正向波斯湾地区其他国家蔓延。伊朗方面表示，已向驻扎有美军的科威特和约旦境内军事目标发射导弹和无人机。

据报道，此次行动是对美国近期对伊朗境内目标实施新一轮空袭的回应。美国中央司令部表示，此次军事行动旨在削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运安全的军事能力。

根据科威特官方消息，该国防空系统成功拦截了4枚导弹和21架无人机。约旦军方则表示，已击落8枚飞向本国境内的伊朗导弹。

截至目前，伊朗有关袭击已对美军基地造成损害的说法，尚未获得独立消息源的完全证实。

分析人士指出，冲突范围的扩大正在加剧外界对霍尔木兹海峡能源运输安全的担忧。霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输通道之一，一旦局势进一步恶化，不仅将影响地区安全形势，也可能对国际原油市场和全球航运体系产生重要影响。

受中东局势升级影响，国际油价已连续第四个交易日上涨。市场普遍担忧，美国与伊朗之间的军事对抗可能导致霍尔木兹海峡的石油运输受到冲击。

截至昨日收盘，布伦特原油（Brent）价格报每桶84.95美元，美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格报每桶79.60美元。