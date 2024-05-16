哈萨克斯坦和马来西亚国家元首举行大范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在总统府同到访的马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣举行大范围会谈。

会谈中，双方就进一步加强双边有效合作和双边合作议程热点问题进行了讨论。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统欢迎马来西亚总理的到访，并表示此次正式访问具有真正的历史意义，开启了两国合作新阶段的大门。

-我们愿与在东南亚地区发挥着非常重要作用的马来西亚建立更加密切、更加有效的合作。 刚才我们就许多问题进行了公开、友好的交换意见。我相信，我们的合作有着美好的未来。我支持您参加商业论坛的意愿。企业界之间的接触是相互关系发展的重要因素。我们支持马来西亚企业实施新的项目。 同时，哈萨克斯坦政府愿提供必要援助。 此外，两国公民和商人还受益于30天免签证制度和便捷的直飞航班。当前，超过500名哈萨克斯坦学生在马来西亚高校留学。他们无疑将成为两国之间的“金桥”。-总统说。

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安瓦尔•易卜拉欣表示，马来西亚高度重视加强与哈萨克斯坦之间的经贸合作。

-我们可以充分利用发展经济关系的机会。 我们有具体的建议，计划与贵国相关部门就进出口问题举行双边会议。马来西亚的大宗商品市场巨大。 目前，我国已成为计算机芯片的区域生产中心。 美国、包括德国在内的欧洲国家以及中国都在大力投资。我们希望分享我们的经验，并效仿贵国成功实施改革的例子。 当然，清真产业等领域也不容忽视。 此外，我们还将研究伊斯兰银行业的前景。-他说。

会谈中，双方还久交通物流、能源、金融和人文领域全面合作前景进行了讨论。

此外，两国元首表示愿意进一步加深在联合国、伊斯兰合作组织、红十字国际委员会等国际机构框架下的相互协作。

【编译：小穆】