刚果和卢旺达两国总统在华盛顿签署和平协议

这份协议是在美国、卡塔尔等多方斡旋下达成的。美国总统特朗普在协议签署前发表讲话称，美国当天还将与刚果（金）和卢旺达签署双边协议，“为美国获取关键矿产开辟新机遇”。

今年1月以来，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，反政府武装组织“M23运动”在北基伍省、南基伍省等地不断发起攻势，冲突造成大量平民伤亡和流离失所。刚果（金）指责卢旺达暗中支持“M23运动”，卢旺达则指责刚果（金）支持卢旺达反政府势力“卢旺达解放民主力量”。

6月，刚果（金）和卢旺达两国外长在华盛顿签署和平协议。当时公布的协议内容包括：尊重彼此领土完整，停止敌对行动，推动交战部队脱离接触，对非法武装组织实施缴械和有条件整编；建立常设联合安全协调机制；推动两国难民和境内流离失所人员安全有序地返回家园，并确保人道主义准入等。

9月，齐塞克迪在出席联合国大会期间表示，和平协议并未平息该国东部战事。12月2日，刚果（金）军方与“M23运动”互相指责对方在该国东部地区发动攻势，违反了国际社会斡旋促成的停火共识。