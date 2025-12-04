哈萨克斯坦总统和欧洲理事会主席发表联合声明
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔举行会谈后发表了联合声明。
国家元首指出，与欧洲理事会主席的谈判非常富有成效，会晤气氛友好而富有建设性。
- 哈萨克斯坦与欧盟在相互信任和理解的基础上开展全面合作。我们探讨了诸多议题，并重申了将伙伴关系提升至更高水平的决心。正如我之前所说，安东尼奥·科斯塔主席此次访问我国正值《加强伙伴关系与合作协定》签署十周年之际。哈萨克斯坦是第一个签署并批准“新一代”双边关系协议的中亚国家。这份重要文件为双边关系发展奠定了基础，涵盖了贸易、投资、基础设施、创新和文化等所有关键互动领域。他说。
哈萨克斯坦总统称，讨论的主要议题是经济合作。
- 今天，我们一致同意进一步扩大和多元化贸易和投资关系。哈萨克斯坦将继续为欧洲企业代表营造稳定开放的投资环境。双方在能源效率、关键矿产、数字技术和交通互联互通等领域拥有巨大的合作潜力。-托卡耶夫说。
总统指出，在会谈期间，双方探讨了加强运输和物流关系的方法，包括共同努力开发跨里海国际运输路线的问题。
- 与此同时，我们欢迎哈萨克斯坦与欧盟协调平台的工作，以及欧盟的“全球门户”倡议。哈萨克斯坦支持欧盟向中亚国家提供的120亿欧元投资计划。这笔资金将用于交通运输、原材料、绿色能源和数字技术领域的项目实施。我们相信，通过共同努力，我们可以将哈萨克斯坦打造成为欧亚空间的主要交通枢纽之一。这对各方都有利。此外，我们还探讨了确保能源安全和能源资源稳定供应的可能性。我们同意在新的能源合作领域扩大合作，尤其是在关键矿产、核能、石油化工以及可再生能源领域。我们的目标不仅是供应原材料，还要发展符合欧盟标准的本地产业，对自然资源进行深度加工，生产高附加值产品，并通过废物处理加强哈萨克斯坦与欧洲供应链的融合。-他说。
托卡耶夫表示，会谈中特别注重加强数字化方向的融合。
- 哈萨克斯坦和欧盟已着手通过经验交流和技术投资，构建更具包容性和现代化的数字经济。两国已在“欧洲团队数字连接倡议”框架下建立了合作伙伴关系，致力于提供安全的卫星互联网接入，尤其是在农村和偏远地区。我们还同意考虑在阿斯塔纳中心设立中亚和欧盟首个创新园区的可能性。这将成为初创企业、技术研究人员和数字企业家汇聚一堂的平台。哈萨克斯坦高度赞赏欧盟的“地平线欧洲”计划和“全球门户”概念，该概念旨在确保全球安全可靠的数字连接。我们很荣幸能积极参与这一进程。-总统说。
会谈还强调了加强民间联系对于建立长期成功伙伴关系的重要性。
- 我谨向欧盟表示衷心的感谢，感谢其在教育、科学和学术流动领域给予我们的持续支持。成千上万的哈萨克斯坦青年参与了包括伊拉斯谟+计划在内的欧盟项目。欧盟致力于进一步拓展此类合作，我们对此高度赞赏。哈萨克斯坦愿通过深化大学间的伙伴关系、实施联合项目以及相互承认学历，加强高等教育领域的合作。我们也希望与欧盟伙伴的合作能够继续简化我国公民的签证手续。我相信，增进相互了解将有助于扩大我们在教育、科学和文化领域的联系，并促进商业活动。-托卡耶夫说。
国家元首表示，哈萨克斯坦和欧盟重申了对《联合国宪章》和国际法的持续承诺。
- 会谈特别关注了发展区域间合作的问题。在这方面，我们认为中亚-欧盟对话平台已成为应对区域内互联互通、贸易、交通、清洁能源、水资源管理和数字化转型等领域重要挑战的有效工具。今天的会谈表明，我们的伙伴关系已进入新阶段，并日益凸显其战略重要性。双方合作步伐强劲，前景广阔。我相信，达成的各项共识将很快转化为具体的项目和举措。-他说。
安东尼奥·科斯塔指出，欧盟与哈萨克斯坦之间的伙伴关系正在取得切实成果。
- 本周，我们在布鲁塞尔启动了签证便利化谈判。我深知这项协议对哈萨克斯坦和欧洲公民都至关重要。协议签署后，两国公民将有更频繁的交流与互动，学习和工作也将更加便利。这将成为我们两国人民友谊的真正象征。-他说。
欧洲理事会主席指出，在撒马尔罕举行的欧盟-中亚峰会上，各方决定将区域间伙伴关系提升至战略层面。此次会议确定，交通、能源、气候、水资源、关键原材料、数字化以及扩大民间交流是优先合作领域。
【编译：小穆】