哈萨克斯坦总统和欧洲理事会主席发表联合声明

- 哈萨克斯坦和欧盟已着手通过经验交流和技术投资，构建更具包容性和现代化的数字经济。两国已在“欧洲团队数字连接倡议”框架下建立了合作伙伴关系，致力于提供安全的卫星互联网接入，尤其是在农村和偏远地区。我们还同意考虑在阿斯塔纳中心设立中亚和欧盟首个创新园区的可能性。这将成为初创企业、技术研究人员和数字企业家汇聚一堂的平台。哈萨克斯坦高度赞赏欧盟的“地平线欧洲”计划和“全球门户”概念，该概念旨在确保全球安全可靠的数字连接。我们很荣幸能积极参与这一进程。-总统说。