哈萨克斯坦房贷和车贷需求明显增长

（哈萨克国际通讯社讯）2026年第二季度，哈萨克斯坦银行信贷产品需求有所上升，其中住房抵押贷款和汽车贷款需求增长尤为明显。这是哈萨克斯坦国家银行对国内银行开展的最新调查结果。

第二季度，住房抵押贷款申请数量环比增长19%，达到22.8万笔；平均申请金额增长5%，达到2150万坚戈。

国家银行指出，房贷需求增长主要与国家和地方住房项目实施，以及部分银行重新推出住房抵押贷款产品有关。

同期，住房抵押贷款审批率提高10个百分点，达到33%。

汽车贷款需求同样保持较快增长。第二季度，车贷申请数量增长20%，达到150万笔。不过，单笔平均申请金额下降3%，至700万坚戈。

国家银行认为，汽车经销商推出优惠活动、实施补贴利率贷款项目，以及银行扩大与官方汽车经销商合作，是推动车贷需求增长的主要因素。

同期，汽车贷款审批率提高3个百分点，达到18%。

消费贷款方面，无抵押消费贷款申请数量基本保持不变，为1590万笔，但平均申请金额增长10%，达到106.2万坚戈。

据银行方面介绍，工资项目增加、再融资计划、营销活动以及部分银行放宽信用评分要求，对相关贷款需求产生了一定推动作用。

相比之下，有抵押消费贷款申请数量下降18%，至8.5万笔，但平均申请金额增长27%，达到1770万坚戈。

企业贷款市场则呈现分化态势。

第二季度，大中型企业的信贷需求总体有所增加，而小型和微型企业的贷款需求未出现明显变化。

其中，中型企业贷款申请数量增长4%，达到5300笔，平均申请金额增长3%，至9.27亿坚戈。

大型企业贷款申请数量则下降1%，至235笔，平均申请金额下降39%，至115亿坚戈。

小型企业贷款申请数量下降1%，至90.4万笔，平均申请金额下降8%，至2280万坚戈。

国家银行调查显示，受访银行预计，2026年第三季度住房抵押贷款和汽车贷款需求还将继续增长。

与此同时，有抵押消费贷款需求预计将维持当前水平，无抵押消费贷款需求则可能逐步下降。

此次调查共有21家二级银行参与。哈萨克斯坦国家银行每季度开展相关调查，以评估银行信贷资源供需变化情况。

据此前报道，哈萨克斯坦国家银行表示，将重点关注抑制消费信贷过快增长的相关措施。