致敬和平年代的英雄 总统向救援人员致节日祝贺并颁发国家奖章

托卡耶夫总统在致辞中引用宪法开篇指出，“人和人的生命是国家最宝贵的财富”。他表示，民防领域的每位工作者都在为国家安全和人民福祉不懈努力。救援人员需随时应对突发事件，不畏危险挺身而出，堪称高尚且责任重大的职业。

“人民始终以你们这些勇敢、无私且爱国的人为傲，你们的奉献为下一代树立了榜样，”总统说道。

Фото: Акорда

他回顾了近年来的自然灾害中救援人员的突出表现。去年特大洪灾期间，救援人员将民众安全转移到避险地点；在库斯塔奈、塞梅等地，他们与森林火灾顽强斗争。托卡耶夫表示，他曾亲赴灾区，目睹了救援人员的无畏精神。

“凭借你们的专业技能和顽强努力，我们作为一个整体克服了所有困难。”

Фото: Акорда

过去五年，救援人员挽救了近22.5万人的生命，并在国际人道主义任务中展现了高水平专业能力，提升了哈萨克斯坦的国际声誉。

托卡耶夫强调，国家高度重视民防领域的持续发展。五年前，紧急情况部重新组建，相关预算增加2.5倍，购置了1700多台专用设备，新建42个消防站和救援站，地方应急部门也逐步现代化。救援人员的薪资在过去两年增长77%，新增特殊津贴、住房补贴等福利。这些措施将持续推进，以增强民防领域的人才储备。

Фото: Акорда

总统指出，全球自然与技术灾害频发，培养高素质、新时代的救援人员至关重要。为此，科克舍套技术学院已改组为马利克·加布杜林民防学院。

他强调：

“救援人员应成为国家最受尊敬的职业之一，政府部门需确保社会给予其应有评价。”

Фото: Ақорда

国家元首呼吁媒体和文化界共同宣传这一职业，突出其在军事、经济、建筑等多领域的专业性。

托卡耶夫还建议，中央与地方救援服务需形成统一、高效的机制，广泛引入自动化、数字化和人工智能等技术。同时，紧急情况部应在“法律与秩序”框架下加强工业设施安全，严格消防与建筑规范。

他还强调向公众，特别是儿童和青少年普及火灾、洪水、地震等安全知识，确保他们掌握应对措施，并在日常生活中保持安全意识。

总统呼吁民众在户外活动、游泳、登山或恶劣天气驾驶时，增强责任感以保障生命安全。

Photo credit: Akorda

托卡耶夫批评部分体育协会负责人仅依赖政府资金，将职务视为个人宣传工具，而非深入推动体育发展。他指出，管理协会不应为追逐名利，需将其视为崇高的社会使命。总统支持鼓励企业家参与体育发展，但要求其承担相应责任。他提到，近期已就支持中小企业提出明确指示，并注意到新一代企业家正积极投身体育事业，展现出责任感与成就动力。

托卡耶夫特别指示总统办公厅全面分析体育协会问题，遏制不良趋势，确保体育发展回归正轨。

总统强调：

“为救他人不惜冒生命危险是真正的英雄主义”。

Photo credit: Akorda

他表示，紧急情况部和救援人员始终将人民安全放在首位，民防体系的现代化工作将持续推进。过去三十年，72名救援人员在执行任务中英勇牺牲，他们的名字将永载史册。

托卡耶夫呼吁通过行动纪念这些英雄，传承他们的爱国精神。

在活动上，总统向一批因英勇与奉献表现突出的救援人员颁发了国家奖章，表彰他们在守护“公正与安全哈萨克斯坦”中的卓越贡献。

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】