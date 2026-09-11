俄罗斯外国人犯罪数量下降40%

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯每年约有900万外国人因工作、学习、旅游等不同目的入境。目前，在俄境内外国人数量通常维持在600万至650万人之间。

据克里姆林宫新闻局消息，俄罗斯内务部第一副部长、移民事务局局长安德烈·基科季在向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京汇报工作时介绍了相关情况。

基科季表示，目前在俄外国人中，约300万人为劳务移民，170万人为其家庭成员，另有近100万人因旅游、学习或私人事务等目的居留。

与此同时，在俄外国人中约有80万人存在违反法律规定的情况，其中包括违反移民法规。

基科季指出，俄罗斯合法劳务移民比例正在上升，近期这一比例已从45%提高至50%。

在减少劳务移民无业家庭成员数量方面，俄罗斯也采取了一系列措施。根据国家移民政策构想实施情况，目前相关人员数量较此前的170万人减少20%。其中，俄罗斯政府对外国公民子女入学设置的相关要求，是影响这一变化的因素之一。

此外，自2027年1月1日起，俄罗斯一项新的联邦法律将正式生效。根据相关规定，在俄罗斯工作的外国公民，其每一名居住在俄境内但没有工作的家庭成员都将涉及相应税收规定。

俄罗斯内务部数据显示，外国公民犯罪数量也呈下降趋势。去年，俄罗斯共登记约4.1万起外国人实施的犯罪案件，而今年上半年这一数字为1.45万起，同比下降40%。

基科季认为，这一变化与移民事务部门职权扩大有关。目前，相关部门重点打击有组织犯罪团伙、非法移民渠道和相关违法犯罪活动，同时查处为劳务移民登记和身份合法化制作虚假证件的地下印刷窝点。

数据显示，被查明的相关有组织犯罪团伙数量增加30%。

从地区分布来看，涉及外国公民的犯罪案件主要集中在莫斯科、莫斯科州和圣彼得堡。上述地区相关案件数量接近俄罗斯全国总量的一半，其余案件分布在其他地区。

与此同时，俄罗斯进一步加大移民监管检查力度。相关执法检查行动增加15.5万次，接受检查的法人实体数量增长43%。

相关措施实施后，约10万名外国人被要求离境，其中7.5万人被强制遣返。