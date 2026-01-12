中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    08:10, 12 一月 2026

    在哈萨克斯坦做血检和尿检需要多少钱？基础医疗检测服务情况一览

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，血液和尿液检测在医生开具转诊单的情况下，属于国家保障的免费医疗服务。若居民希望自行进行体检、不通过公立诊所排队，可选择私营或付费检测服务。哈通社记者对全国多地的检测价格进行了对比。

    哈萨克斯坦血液和尿液检测价格如何？
    公立与私营：两种检测途径

    目前，血液和尿液检测既可在公立医疗机构付费进行，也可前往私营实验室。全国多地均设有Invivo和Olymp实验室，其全国统一定价，不因地区不同而变化。

    私营实验室官网通常提供检测前准备说明；如本人不便前往，可选择上门采样服务。

    • 订单金额低于1.5万坚戈：上门费 2000坚戈

    • 订单金额超过1.5万坚戈：上门费 1000坚戈
      此外，如需检测结果解读或医生在线咨询，还需另付费用。

    私营实验室价格区间

    • 血液 + 尿液基础检测：2760–3850坚戈

    • 详细血液检测（含红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板、网织红细胞等）：3400坚戈

    • 常规血液检测（不含部分指标）：1880坚戈

    • 含C反应蛋白（CRP）的血液检测：2360坚戈

    • 常规尿液检测：1580–1650坚戈

    • 生物样本采集费：1360坚戈

    • 一次性容器：200坚戈

    此外，实验室还提供多种体检套餐：

    • “尿液生化”：6900坚戈

    • “基础生化”：14000坚戈

    • “扩展生化”：23000坚戈

    公立医疗机构：各地价格不一

    在公立医疗机构中，即便是付费检测，价格也因城市而异：

    • 阿拉木图第7市立诊所：

      • 血液检测：3000坚戈

      • 尿液检测：1500坚戈

      • 采血服务：500坚戈

    • 阿斯塔纳：

      • 第8诊所：血液+尿液检测 1200坚戈；详细血液检测 2300坚戈

      • 第9诊所：尿液 1200坚戈；血液 1800坚戈

    • 总统事务管理局医疗中心医院：

      • 常规血液检测：1200坚戈

      • 含白细胞检测的血液分析：2200坚戈

      • 尿液检测：1400坚戈
        （按公民类别区分收费）

    • 其他地区示例：

      • 阿克莫拉州综合医院：血液 1830–2200坚戈；尿液 1360坚戈

      • 塔拉兹：血液 1376–2170坚戈；尿液 741–1470坚戈

      • 卡拉干达：血液 1266–1784坚戈；尿液 691坚戈

      • 彼得罗巴甫尔：尿液 600坚戈；血液 1700–1905坚戈

    全国价格总体区间

    • 血液检测：约 800–2595坚戈

      • 起价最低城市包括塔尔迪库尔干、厄斯克门、阿克托别、塞梅、巴甫洛达尔、阿拉木图

      • 价格较高城市包括塔拉兹、彼得罗巴甫尔、突厥斯坦等

    • 尿液检测：约 600–2500坚戈

      • 最低价多见于彼得罗巴甫尔、塞梅、巴甫洛达尔等城市

      • 较高价格出现在突厥斯坦、克孜勒奥尔达等地

    【编译：达娜】

     

