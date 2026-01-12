在哈萨克斯坦做血检和尿检需要多少钱？基础医疗检测服务情况一览

公立与私营：两种检测途径

目前，血液和尿液检测既可在公立医疗机构付费进行，也可前往私营实验室。全国多地均设有Invivo和Olymp实验室，其全国统一定价，不因地区不同而变化。

私营实验室官网通常提供检测前准备说明；如本人不便前往，可选择上门采样服务。

订单金额低于1.5万坚戈：上门费 2000坚戈

订单金额超过1.5万坚戈：上门费 1000坚戈

此外，如需检测结果解读或医生在线咨询，还需另付费用。

私营实验室价格区间

血液 + 尿液基础检测：2760–3850坚戈

详细血液检测（含红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板、网织红细胞等）：3400坚戈

常规血液检测（不含部分指标）：1880坚戈

含C反应蛋白（CRP）的血液检测：2360坚戈

常规尿液检测：1580–1650坚戈

生物样本采集费：1360坚戈

一次性容器：200坚戈

此外，实验室还提供多种体检套餐：

“尿液生化”：6900坚戈

“基础生化”：14000坚戈

“扩展生化”：23000坚戈

公立医疗机构：各地价格不一

在公立医疗机构中，即便是付费检测，价格也因城市而异：

阿拉木图第7市立诊所： 血液检测：3000坚戈 尿液检测：1500坚戈 采血服务：500坚戈

阿斯塔纳： 第8诊所：血液+尿液检测 1200坚戈；详细血液检测 2300坚戈 第9诊所：尿液 1200坚戈；血液 1800坚戈

总统事务管理局医疗中心医院： 常规血液检测：1200坚戈 含白细胞检测的血液分析：2200坚戈 尿液检测：1400坚戈

（按公民类别区分收费）

其他地区示例： 阿克莫拉州综合医院：血液 1830–2200坚戈；尿液 1360坚戈 塔拉兹：血液 1376–2170坚戈；尿液 741–1470坚戈 卡拉干达：血液 1266–1784坚戈；尿液 691坚戈 彼得罗巴甫尔：尿液 600坚戈；血液 1700–1905坚戈



全国价格总体区间

血液检测：约 800–2595坚戈 起价最低城市包括塔尔迪库尔干、厄斯克门、阿克托别、塞梅、巴甫洛达尔、阿拉木图 价格较高城市包括塔拉兹、彼得罗巴甫尔、突厥斯坦等

尿液检测：约 600–2500坚戈 最低价多见于彼得罗巴甫尔、塞梅、巴甫洛达尔等城市 较高价格出现在突厥斯坦、克孜勒奥尔达等地



【编译：达娜】