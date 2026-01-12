在哈萨克斯坦做血检和尿检需要多少钱？基础医疗检测服务情况一览
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，血液和尿液检测在医生开具转诊单的情况下，属于国家保障的免费医疗服务。若居民希望自行进行体检、不通过公立诊所排队，可选择私营或付费检测服务。哈通社记者对全国多地的检测价格进行了对比。
公立与私营：两种检测途径
目前，血液和尿液检测既可在公立医疗机构付费进行，也可前往私营实验室。全国多地均设有Invivo和Olymp实验室，其全国统一定价，不因地区不同而变化。
私营实验室官网通常提供检测前准备说明；如本人不便前往，可选择上门采样服务。
-
订单金额低于1.5万坚戈：上门费 2000坚戈
-
订单金额超过1.5万坚戈：上门费 1000坚戈
此外，如需检测结果解读或医生在线咨询，还需另付费用。
私营实验室价格区间
-
血液 + 尿液基础检测：2760–3850坚戈
-
详细血液检测（含红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板、网织红细胞等）：3400坚戈
-
常规血液检测（不含部分指标）：1880坚戈
-
含C反应蛋白（CRP）的血液检测：2360坚戈
-
常规尿液检测：1580–1650坚戈
-
生物样本采集费：1360坚戈
-
一次性容器：200坚戈
此外，实验室还提供多种体检套餐：
-
“尿液生化”：6900坚戈
-
“基础生化”：14000坚戈
-
“扩展生化”：23000坚戈
公立医疗机构：各地价格不一
在公立医疗机构中，即便是付费检测，价格也因城市而异：
-
阿拉木图第7市立诊所：
-
血液检测：3000坚戈
-
尿液检测：1500坚戈
-
采血服务：500坚戈
-
-
阿斯塔纳：
-
第8诊所：血液+尿液检测 1200坚戈；详细血液检测 2300坚戈
-
第9诊所：尿液 1200坚戈；血液 1800坚戈
-
-
总统事务管理局医疗中心医院：
-
常规血液检测：1200坚戈
-
含白细胞检测的血液分析：2200坚戈
-
尿液检测：1400坚戈
（按公民类别区分收费）
-
-
其他地区示例：
-
阿克莫拉州综合医院：血液 1830–2200坚戈；尿液 1360坚戈
-
塔拉兹：血液 1376–2170坚戈；尿液 741–1470坚戈
-
卡拉干达：血液 1266–1784坚戈；尿液 691坚戈
-
彼得罗巴甫尔：尿液 600坚戈；血液 1700–1905坚戈
-
全国价格总体区间
-
血液检测：约 800–2595坚戈
-
起价最低城市包括塔尔迪库尔干、厄斯克门、阿克托别、塞梅、巴甫洛达尔、阿拉木图
-
价格较高城市包括塔拉兹、彼得罗巴甫尔、突厥斯坦等
-
-
尿液检测：约 600–2500坚戈
-
最低价多见于彼得罗巴甫尔、塞梅、巴甫洛达尔等城市
-
较高价格出现在突厥斯坦、克孜勒奥尔达等地
-
【编译：达娜】