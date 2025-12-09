哈萨克斯坦旅游和体育部长会见世界拳坛名将小罗伊·琼斯

会谈中，部长对琼斯专程访问哈萨克斯坦表示感谢，并高度评价他在现代拳击发展中的重要地位。穆尔扎波森诺夫指出，小罗伊·琼斯以其无与伦比的技术、独特的风格以及卓越的成就，为世界拳击运动作出了不可估量的贡献。

“作为世界体育史上以金色字母铭刻其名的伟大拳王之一，您的到访令我们深感荣幸。您辉煌的职业生涯以及独树一帜的技术风格，为世界各地的年轻运动员带来了巨大鼓舞。我国拳击选手始终将您视为专业精神与人格魅力的典范。我们高度评价您对拳击事业的推动作用，以及多年坚持开展的青少年运动员培养工作。” - 他说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

小罗伊·琼斯不仅是首尔奥运会银牌得主，也是职业拳击史上少有的多级别世界冠军。他在1990年代曾获评“十年最佳拳手”，并多次位列 pound-for-pound 世界排名榜首，在职业生涯中创下多项纪录，享有极高国际声誉。

双方在会谈结束时表示，将在拳击事业发展、青少年体育培养及国际合作等方向继续深化协作。穆尔扎波森诺夫强调，琼斯此次访哈将为双方在体育领域开启合作新阶段奠定基础。

【编译：达娜】