哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦同意扩大议会间对话

会谈中，双方不仅广泛讨论了深化议会间合作的问题，还深入探讨了将两国联系得更加紧密的共同利益和历史渊源。双方讨论了政治、经济、人文和区域等领域的优先合作方向，并指出基于互信的两国关系正在迈上新的台阶。

双方在会谈中强调，得益于两国领导人的坚定政治意愿，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的关系已提升至全面战略伙伴关系和真正联盟的水平。双方指出，这不仅是政治立场的趋同，也是拥有共同历史和精神价值观的两国人民自然而然走向友好的体现。

共同的历史记忆、相似的世界观，以及延续数百年的睦邻友好传统，是维系文化和人文联系的坚实基础。因此，在撒马尔罕举行的第二届乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦科学与创意知识分子论坛被视为一个重要的平台，它不仅加强了两国人民的精神传承，也为知识分子代表之间的自由交流开辟了道路。

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双方还表示，两国在多边框架下的互动日益活跃，尤其是在区域间论坛内的合作不断扩大。

双方着重关注了在中亚各国杰出女性对话框架内的互动。今年，在乌兹别克斯坦担任该平台轮值主席国期间，下一届会议和第二届亚洲妇女论坛计划在布哈拉举行，这被认为是开启区域合作新篇章的重要一步。

此外，将于9月在撒马尔罕举行的第十二届全球青年议员论坛也将是一项重要盛事，它将推动新一代领导人之间的对话。

最后，双方确认两国均有意在互信和共同价值观的基础上进一步加强乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦之间的同盟关系，扩大议会间对话，并系统性地落实联合倡议。

【编译：小穆】