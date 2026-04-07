哈萨克斯坦和格鲁吉亚外交部长讨论了深化互利合作的计划

会谈中，双方就哈萨克斯坦与格鲁吉亚合作关系的现状和发展前景进行了讨论。双方认为，两国关系务实且多方面，旨在发展稳定互利的合作关系。

- 哈萨克斯坦视格鲁吉亚为南高加索地区可靠的政治和经济伙伴，哈萨克斯坦与格鲁吉亚有着数百年的友谊和互助传统。-阔谢尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦外交部长指出，高层接触至关重要，为今天就双边议程上的当前问题进行实质性讨论奠定了坚实的基础。他指出，格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽于2025年2月对哈萨克斯坦进行了正式访问，此次访问使哈-格关系提升到一个全新的水平，并为双边互动注入了新的动力。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

此外，双方对贸易额增长的积极态势、哈萨克斯坦对格鲁吉亚经济超过6亿美元的投资额，以及哈萨克斯坦企业积极参与物流、能源和金融领域的项目实施表示满意。

双方还着重关注了跨里海国际运输路线（TCITR）的发展。

- 我们的共同目标是不断提高运输能力，提高运输服务的可预测性，并确保关税政策的透明度。-哈萨克斯坦外长说。

阔谢尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在联合国框架内提出了建立国际水组织的倡议。他强调，该倡议旨在加强全球在合理管理水资源和确保水安全领域的合作。

两国外长指出，双方在农业工业综合体、数字经济和金融服务领域具有扩大合作的巨大潜力。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

双方表示相信，此次访问期间举行的会谈将使他们能够巩固已取得的积极势头，并确定具体步骤，以进一步发展在交通运输和物流、能源、贸易和投资等关键领域的合作。

根据会谈结果，双方签署了哈萨克斯坦共和国外交部和格鲁吉亚外交部2026-2027年合作计划。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

【编译：小穆】