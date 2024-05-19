吉尔吉斯和巴基斯坦外长将在阿斯塔纳举行会晤

吉尔吉斯外交部消息称，针对吉尔吉斯首都比什凯克发生的涉及到巴基斯坦公民的斗殴事件，吉尔吉斯外交部副部长阿瓦兹别克·阿塔哈诺夫于5月19日会见了巴基斯坦驻吉尔吉斯共和国大使哈桑·阿里·扎伊加姆。

吉尔吉斯外交部发布的消息中写道：

- 大使阁下就吉尔吉斯政府方面及时提供有关5月18日发生在比什凯克的，涉及到外国留学生，其中包括一部分巴基斯坦公民的事件的详细信息表示了感谢。副外长阿塔哈诺夫强调指出，相关事态已经得到控制，具体情况受到吉尔吉斯执法机关的严格掌控，与此次事件有关的所有人员都在接受调查。

消息称，吉尔吉斯和巴基斯坦双方已同意，在5月21日于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织外交部长理事会会议期间，安排两国外交部长的单独会晤。

据悉，2024年5月13日，吉尔吉斯首都比什凯克一家旅店发生了斗殴事件，涉事双方为居住在旅店的几名巴基斯坦公民和吉尔吉斯公民。吉尔吉斯警方处理了案件并拘捕了涉案人员。

然而事态在17日~18日晚间再度升级，数百人聚集在事发旅店外，并导致了大规模的斗殴。骚乱随后被警方制止，但有29人受伤就医。

吉尔吉斯共和国部长内阁18日发表了声明，对社交媒体及部分外国新闻机构关于比什凯克市发生的斗殴事件所做的歪曲报道予以了驳斥，并严厉谴责了企图在该国制造民族不和和骚乱的行为。

- 任何旨在煽动对外国学生不宽容的行为都是不可接受的，也不符合我国人民的热情好客精神。吉尔吉斯共和国当局已采取一切必要措施确保安全、维护和平与稳定。执法机构将阻止扰乱公共秩序的企图。- 声明中说。

声明还表示，该国执法机构正在彻底调查比什凯克发生的所有违法行为。肇事者将被依法查明并受到起诉。此外，当局宣布将在接下来的几个月里采取果断措施遏制非法移民，并将不受欢迎的人驱逐出境。

【编译：木合塔尔·木拉提】