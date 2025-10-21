哈萨克斯坦总统和阿塞拜疆总统举行联合新闻发布会

国家元首首先对阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫接受邀请，并对阿斯塔纳进行国事访问表示诚挚的感谢。

- 我特别重视这次访问。我们非常荣幸地欢迎兄弟般的阿塞拜疆人民的领袖、杰出的政治家伊利哈姆·阿利耶夫总统来到哈萨克斯坦的土地上。两国根基相同，历史相通。阿塞拜疆是哈萨克斯坦重要且值得信赖的战略伙伴。如今，我们的关系稳步发展。我们特别重视加强双边关系。主要目标是增进友谊，并为各领域合作注入新的动力。这符合两国人民的利益。我坚信，此次访问将有助于将哈萨克斯坦与阿塞拜疆的合作提升到新的水平。-托卡耶夫说。

托卡耶夫认为，阿利耶夫的国事访问是加强两国战略伙伴关系和盟友关系的重要一步。

- 伊利哈姆·盖达尔·奥卢·阿利耶夫是一位具有历史意义的杰出政治家。他为维护和加强阿塞拜疆的独立和领土完整发挥了决定性作用。得益于伊利哈姆·阿利耶夫总统的卓越贡献，阿塞拜疆在国际舞台上的威望和影响力倍增。在他的强有力领导下，阿塞拜疆在许多领域，尤其是在社会经济发展方面取得了显著成就。大规模改革的成果体现在贵国的快速转型、经济的稳定增长，以及公民福祉的提升。阿塞拜疆的宏观经济指标稳定，是国家繁荣昌盛的明证。哈萨克斯坦人民对兄弟般的阿塞拜疆取得的成就由衷感到高兴。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，此次访问具有象征意义，恰逢两国签署《战略伙伴关系和同盟关系条约》20周年。在此期间，两国在拓展双边合作方面取得了巨大成功。

- 得益于两国人民的友谊与相互支持、高层密切的政治对话，以及两国政府的系统性工作，哈-阿多领域合作不断丰富新的内涵，蓬勃发展。今天的会谈结果就是明证这一点。我们本着相互信任和尊重的精神，广泛讨论了双边议程上的议题，并确定了多领域合作的优先领域。两国高级国家间委员会会议成果丰硕，签署了一系列重要文件。我很高兴看到，双边合作发展综合规划正在有计划地实施。-他说。

会谈中，两国元首高度重视拓展经贸关系，同意采取必要措施，力争在不久的将来使双边贸易额翻一番，达到10亿美元。

- 我们在农业、能源、制造业、建筑业和数字化领域拥有巨大潜力。双方都表达了建立合资企业的意向。目前，这些合作已取得重大进展。例如，计划启动变压器生产，住房和基础设施建设正在推进，造船领域的联合项目也正在推进中。两国政府被指示监督这些领域，并在短期内制定发展工业领域合作的计划（或路线图）。我们同意启动哈萨克斯坦-阿塞拜疆直接投资基金的活动，以资助互利项目。我们强调有必要进一步拓展两国工商界之间的关系。为此，此次访问期间举行的哈萨克斯坦-阿塞拜疆商务论坛意义重大。-托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】