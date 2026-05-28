托卡耶夫和普京举行联合新闻发布会

托卡耶夫指出，他认为俄罗斯总统的国事访问是两国发展战略伙伴关系和同盟关系的重要事件。

- 首先，我要感谢俄罗斯总统在会晤前夕发表的那篇内容丰富的文章。我国人民都饶有兴趣地阅读了这篇文章。因为文章反映了对成功推进基于睦邻友好和相互尊重的合作至关重要的具体事实和理念。哈萨克斯坦与俄罗斯合作的核心在于共同承担维护整个欧亚空间稳定与繁荣的责任，这一点毋庸置疑。我对文章中对哈萨克斯坦方面的热情赞扬，以及对我国正在进行的改革给予的高度评价表示衷心的感谢。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，今天的访问清楚地表明了双边合作的质变。

- 以下客观指标足以证明这一点：贸易额预计将达到300亿美元，俄罗斯对哈萨克斯坦经济的投资额位居榜首。经济合作领域的倡议清单包含177个前景广阔的项目，其中122个已进入运营周期，即已开始实施。哈萨克斯坦高度重视与俄罗斯的永恒友谊和战略伙伴关系。我们始终认为俄罗斯是欧亚大陆一个拥有悠久历史和巨大发展潜力的国家。即使在当前制裁带来的困难下，俄罗斯经济按购买力平价计算仍已跃升至世界第四、欧洲第一。主要国际金融机构的数据也证实了这一点。去年，俄罗斯名义国内生产总值超过2.5万亿美元，这是一个卓越的成绩。俄罗斯作为一个拥有丰富自然资源、工程和科学精英，以及技术工人的国家，在全球经济中永远不会失去其领先地位。因此，它在世界地缘政治舞台上扮演着重要角色。谈到合作前景，我想重点谈谈今天通过的《关于哈萨克斯坦和俄罗斯人民友好睦邻七项原则的联合声明》的特殊意义。这份文件在目标设定方面经过深思熟虑，为进一步发展我们两国的战略伙伴关系和睦邻友好关系奠定了可靠的基础，并指明了长远方向。-托卡耶夫说。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

托卡耶夫总统指出，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京为实现前所未有的双边合作水平做出了重大贡献。

- 作为一位杰出的政治家和世界级的国际政治家，您始终奉行旨在加强俄罗斯大国地位的政策。没有俄罗斯的直接参与，任何重大而严肃的国际问题都无法得到解决。在全球秩序发生剧烈变革的艰难时期，您领导着国家，以尊严和风度履行着对俄罗斯人民和俄罗斯国家至关重要的使命。哈萨克斯坦衷心祝愿俄罗斯经济发展，并在国际舞台上取得成功。我们两国共同构成了广袤的欧亚空间的基础。我们携手合作，维护一个强大而统一的欧亚大陆的安全。两国因历史渊源、文化传统、相似的思维方式，以及最重要的——世界上最长的边界线而紧密相连。因此，永恒友谊、睦邻友好和互信不仅仅是宣传口号，而是我们两国人民和平共处的本质，也是我们在公共生活各个领域取得成功的坚实保障。哈萨克斯坦对此深有体会，并将与俄罗斯的全面合作视为优先事项。同时，我们认为，继续推进这项工作是两国现任和未来领导人的神圣职责。因为没有什么可以取代两国之间的友谊和团结。-他说。

国家元首表示，代表团成员参与的会谈务实且富有建设性。双方就议程上的所有问题交换了富有成效的意见。欧亚大陆安全问题尤其受到关注。

- 在世界政治日益动荡的当下，稳定且易于理解的国家间伙伴关系模式显得尤为珍贵。哈萨克斯坦与俄罗斯的关系完全符合这一目标，因为它经受住了时间的考验，并能够应对新时代的挑战。我们多元化的伙伴关系建立在为两国人民带来切实利益的大型项目之上。贸易和经济关系的稳定以及企业家的积极参与，确保了两国经济主要部门的增长。仅过去五年，双边农业贸易额就增长了10亿美元。投资合作发展迅速。如前所述，俄罗斯是哈萨克斯坦经济直接投资的领头羊，投资总额已超过290亿美元。哈萨克斯坦对俄罗斯的投资也达到了90亿美元，这也是一个良好的迹象。超过2万家有俄罗斯参股的公司在哈萨克斯坦成功运营。我们相信，将于今年8月20日举行的哈萨克斯坦-俄罗斯区域间合作论坛将为提升双方在贸易、经济和投资领域的合作潜力注入新的动力。-他说。

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托卡耶夫认为，完全有理由将能源视为一个特别成功的合作领域。

- 我认为，今天签署的关于巴尔喀什核电站建设的协议具有重要的战略意义。我谨向俄罗斯联邦总统表示感谢，感谢他对这一大型项目的大力支持。这项倡议将促进科学、教育、技术领域的合作，并确保跨境能源和工业相关领域的发展。对于哈萨克斯坦和俄罗斯而言，成功解决能源资源和电力生产、运输以及向国内外市场供应的问题至关重要。欧亚大陆的交通运输在很大程度上依赖于我们两国。哈萨克斯坦和俄罗斯正在积极推进南北、东西洲际走廊的建设。令人欣慰的是，双方已采取系统性措施优化关税、简化行政程序并实现边境和其他基础设施的现代化。因此，货物运输量稳步增长，去年达到9200万吨。这相当于约3.4%的增长。我们计划进一步提升这些指标。为此，我们将引入先进的数字化解决方案和人工智能技术。两国间无人驾驶卡车的合作就是一个生动的例证。航天领域的合作前景广阔。多年来，拜科努尔航天发射场一直是两国卓有成效的科技合作的象征。拜铁列克联合项目的实施，包括近期成功发射的新型猎鹰/联盟-5号火箭，将进一步巩固我们两国在国际航天服务市场中的地位。-他说。

托卡耶夫总统表示，四只阿穆尔虎抵达哈萨克斯坦是俄罗斯总统国事访问期间的一件大事。

- 尊敬的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇先生：我衷心感谢您对我们向哈萨克斯坦重新引入老虎倡议的支持。您慷慨的捐赠已广为人知。我还要向参与这项崇高事业的两国专家表示感谢。-他说。

国家元首指出，双方在会谈期间高度重视勒人文领域的合作。

- 在哈萨克斯坦和俄罗斯，两国定期举办文化日活动，广泛开展展现两国人民丰富精神遗产的活动。两国历史学家和政治学家齐聚一堂，举办研讨会，也已成为一项优良传统。今年，第三届哈萨克斯坦-俄罗斯媒体论坛即将举行。此次论坛将有助于信息融合。此类平台对于交流打击虚假信息、促进两国人民团结的经验至关重要。今年，我们正全力以赴，确保7月至8月在阿斯塔纳成功举办第三届“博拉沙克运动会”。我想重点谈谈我们在教育领域的合作项目。在哈萨克斯坦，天狼星人才计划已经开展了两次。也就是说，该计划旨在系统性地支持有才华的年轻人，培养新一代专业人才。今年一月，我们在阿拉木图举行了仪式，为天狼星中心选址安放了第一个“胶囊”。我们刚刚在阿斯塔纳见证了类似的活动。天狼星中心的教育项目将成为我们在人道主义领域的一项骄傲之举，无疑将为提升两国的智力潜力做出重大贡献。-他说。

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托卡耶夫指出，俄罗斯总统的国事访问取得了成功，并表示相信此次访问将在两国战略伙伴关系和同盟关系的史册上留下浓墨重彩的一笔。

- 今天签署的文件和协议符合哈萨克斯坦-俄罗斯伙伴关系的性质。其精髓在于将传统友谊和睦邻友好关系与在各领域追求共同进步相结合。最后，我谨向俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京致以诚挚的谢意，感谢他为我们两国关系发展做出的历史性贡献。您的访问成果再次证实，我们多方面的国家间合作具有独特性。我们将携手合作，造福我们兄弟般的人民，并坚定地朝着加强战略伙伴关系和盟友关系迈出重要一步。-他说。

俄罗斯总统指出，今天会谈务实且富有建设性，这与两国之间的友好睦邻关系相符。

- 我们讨论了在政治、经济、文化和人文领域双边合作的主要议题，并探讨了国际议程上的热点问题。我们签署了一份联合声明，确认了加强哈萨克斯坦与俄罗斯关系的优先任务。双方通过了涵盖能源、金融、医疗卫生、教育等多个领域的重要政府间和部门间文件。会谈期间，双方特别关注了经济合作。去年，两国贸易额约为290亿美元。我们正朝着300亿美元的目标稳步迈进，相信很快就能突破这一里程碑。我相信，今天的访问和会谈将为进一步加强俄哈多领域合作注入动力，造福两国人民。-普京说。