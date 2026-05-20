哈萨克斯坦和肯尼亚总统举行联合新闻发布会

- 肯尼亚是哈萨克斯坦在非洲大陆最大、最可靠的贸易伙伴之一。我们致力于进一步加强两国之间的合作。近年来，肯尼亚共和国走上了快速发展的道路。这个被誉为东非明珠的国家在金融、农业、交通物流等领域取得了显著成就。内罗毕是重要的国际外交中心，联合国多个机构在此高效运作。总体而言，肯尼亚在国际舞台上的声望日益提升。我们认为，这得益于鲁托总统审慎的政策和高瞻远瞩的领导。去年，我们在内罗毕设立了大使馆。这一决定体现了哈萨克斯坦对肯尼亚的真诚兴趣和友好情谊。这是哈萨克斯坦在非洲大陆设立的第六个外交机构。我国高度重视加强与非洲各国的联系。-他说。