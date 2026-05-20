哈萨克斯坦和肯尼亚总统举行联合新闻发布会
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和肯尼亚总统威廉·鲁托共同召开联合新闻发布会，总结双边会晤成果。
国家元首表示相信，肯尼亚总统对哈萨克斯坦的首次历史性访问将使两国合作提升到一个新的水平。
- 肯尼亚是哈萨克斯坦在非洲大陆最大、最可靠的贸易伙伴之一。我们致力于进一步加强两国之间的合作。近年来，肯尼亚共和国走上了快速发展的道路。这个被誉为东非明珠的国家在金融、农业、交通物流等领域取得了显著成就。内罗毕是重要的国际外交中心，联合国多个机构在此高效运作。总体而言，肯尼亚在国际舞台上的声望日益提升。我们认为，这得益于鲁托总统审慎的政策和高瞻远瞩的领导。去年，我们在内罗毕设立了大使馆。这一决定体现了哈萨克斯坦对肯尼亚的真诚兴趣和友好情谊。这是哈萨克斯坦在非洲大陆设立的第六个外交机构。我国高度重视加强与非洲各国的联系。-他说。
托卡耶夫表示，双方就一系列重要问题进行了实质性会谈。
- 我们着重关注了扩大经贸合作。我们同意在交通运输、农业、信息技术、旅游、工业等领域实施联合项目。我们还就开通两国间定期直航的可能性交换了意见。我们有意向非洲市场供应农产品，特别是小麦和其他商品。为此，我们考虑利用蒙巴萨港。蒙巴萨港是东非最大的物流中心之一，可通往该地区的八个国家。目前，包括茶叶和咖啡产品在内的多种肯尼亚商品已进入哈萨克斯坦市场。这体现了两国间稳定的贸易关系。我们还讨论了通过哈萨克斯坦向欧亚国家出口肯尼亚产品的问题。我们认为有必要将贸易和经济合作提升到一个新的水平。我们启动了哈萨克斯坦-肯尼亚商业理事会的筹建工作。该理事会将有助于我们推进具体项目，增进相互了解。-总统说。
哈萨克斯坦总统表示，肯尼亚对我国在电子政务系统、航天和信息技术领域取得的成就很感兴趣。
- 访问期间，鲁托总统将了解AlemAI国际人工智能中心和哈萨克斯坦国家航天中心的工作。会谈中，我们还重点讨论了文化、旅游、教育和科技领域的合作。肯尼亚高度重视自然保护和生物多样性保护。我想强调的是，这一立场与我国“清洁哈萨克斯坦”的理念相符。此外，今天，哈萨克斯坦-肯尼亚商业论坛正在我国首都举行。两国商界人士参加了此次重要会议。此次论坛无疑将有助于我们进一步深化双边关系。我们一致同意指示两国政府采取具体措施，重振全面伙伴关系。-他说。
会谈期间，两国总统就国际问题交换了意见。
- 我们讨论了非洲大陆和中东局势。内罗毕积极支持旨在解决地区冲突的和平倡议。肯尼亚也在系统性地致力于加强非洲的和平与稳定。我们对此高度赞赏。哈萨克斯坦和肯尼亚在许多全球问题上立场相近。两国都认为，国际问题只能通过和平的外交途径，即通过谈判来解决。我们同意加强在联合国和其他国际机构内的合作。总的来说，今天的会谈富有成效且意义重大。我们愿加强哈萨克斯坦和肯尼亚之间的联系，拓展互利伙伴关系，并在各个领域共同实施具体项目。这符合两国的利益。-托卡耶夫总统说。
肯尼亚总统指出，他与托卡耶夫总统进行了建设性和富有成效的会谈，旨在深化多领域的合作。
- 我们回顾了双边关系现状，并同意在贸易、投资、创新和区域一体化领域采取具体措施。肯尼亚视哈萨克斯坦为重要的战略伙伴，以及通往中亚和整个欧亚地区的关键门户。我们愿成为哈萨克斯坦与东非和中非国家关系的桥梁。我们建议哈方在内罗毕建立陆路业务战略基地，并将蒙巴萨港和拉穆港视为进入区域市场的关键物流枢纽。-威廉·鲁托说。
【编译：小穆】