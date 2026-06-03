哈萨克斯坦总统和塞浦路斯总统举行联合新闻发布会

国家元首称塞浦路斯是我国在欧洲可靠而重要的合作伙伴之一。

- 两国之间的政治对话日益加强。七年前，时任塞浦路斯外交部长的克里斯托杜利季斯先生对阿斯塔纳进行了专访。当时，他表示塞浦路斯始终愿意在欧盟内维护哈萨克斯坦的利益。此后，双方开展了大量工作，互设大使馆，两国关系由此建立。尊敬的总统此次首次访问阿斯塔纳恰逢两国首条直航航线开通，这具有重要的象征意义。-他说。

总统表示，两国有意进一步加强合作。他指出，这符合双方的利益。

- 塞浦路斯总统为这一积极进程做出了巨大贡献，我对此深表赞赏。因此，今天我向尼科斯·赫里斯托祖利季斯总统阁下颁发了一级“友谊”勋章。这一荣誉象征着哈萨克斯坦人民对您和塞浦路斯全体人民的特殊敬意和真挚情谊。祝贺您！我相信我们两国之间的伙伴关系将继续加强。-他说。

两国总统举行了实质性会谈，​​讨论了加强合作的新领域。

- 我们特别重视扩大双边贸易额。我们注意到需要提高贸易额，发展投资关系，并进一步加强商界联系。这是一项重要任务。我提议制定哈萨克斯坦-塞浦路斯经济合作路线图。我们还提出建立政府间委员会和商业理事会的倡议。此举将为实施联合项目、增进相互了解和创造新的商业机遇铺平道路。我们还认为，我们在物流、金融、旅游和数字技术领域的合作关系前景广阔。我们一致同意指示两国政府在这些领域采取具体措施。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统表示，他已邀请塞浦路斯合作伙伴参与跨里海走廊项目。

- 众所周知，塞浦路斯是世界级的海运枢纽。在中间走廊框架下，我们拥有绝佳的机会，可以有效地整合哈萨克斯坦的陆上基础设施和塞浦路斯的海上基础设施。此举将为构建中亚地区、里海地区和地中海之间新型的多部门物流体系铺平道路，并有助于我们加强彼此间的合作。-他说。

国家元首表示，目前有400多家塞浦路斯资本公司在我国运营，其中约30家在阿斯塔纳国际金融中心注册。

- 仅此一点就足以表明，我们两国之间的经贸和投资关系正在稳步发展。今天，哈萨克斯坦-塞浦路斯商业论坛将在我国首都举行。来自两国的企业团体将出席此次重要会议。塞浦路斯企业家代表团已专程前来参加此次论坛。对此，我谨向尊敬的总统致以深切的谢意。哈萨克斯坦始终愿意为有意在哈萨克斯坦市场开展业务的塞浦路斯企业创造有利条件。我们诚邀塞浦路斯企业家与我们共同实施长期投资项目。我国近期通过了新宪法。根据新宪法，哈萨克斯坦境内所有类型的财产均受到保护。我国的宪法充分保障了投资者的权益。此外，塞浦路斯同行还可以申请哈萨克斯坦的黄金签证。获得此签证的企业家和专业人士可享受税收和移民方面的优惠政策。-他说。

会谈期间，两国元首特别关注了数字技术和创新领域的合作。

- 塞浦路斯方面对哈萨克斯坦的电子政务系统，以及我国公共服务数字化相关项目表现出浓厚的兴趣。我们愿分享这方面的经验。此外，在会谈中，我们特别关注了发展文化和人文联系。我们尤其同意加强科学家和科研机构之间的联系，并深化在教育、体育和旅游领域的合作。总而言之，今天的会谈取得了圆满成功。我们签署了一系列重要文件，这将为两国间的互动注入新的活力。我相信，这些协议将进一步巩固两国关系。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，会谈中没有忽视国际和地区问题。

- 我们都对全球地缘政治局势恶化和冲突增多深感关切。我们两国在许多世界问题上的立场相似。两国都坚定坚持任何冲突都应通过和平外交途径解决的原则。我们同意在联合国、欧洲安全与合作组织和其他国际组织的框架内开展有效合作。我们同意积极参与维护和平与稳定。根据哈萨克斯坦的立场，所有国家都有义务严格遵守《联合国宪章》和国际法的基本原则。哈萨克斯坦尊重他国领土完整，并呼吁世界各国优先考虑这一原则。加强两国关系是两国人民的共同目标。我相信，通过我们共同的努力，互利合作必将迈上新的台阶。愿我们的友谊永存！愿哈萨克斯坦与塞浦路斯的关系日益密切！-他说。

塞浦路斯总统表示，今天的会谈中，两国领导人确认了进一步推进政治和经济领域关系的政治意愿。