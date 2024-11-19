哈萨克斯坦和塞尔维亚总统举行小范围会谈

托卡耶夫对武契奇的热情接待表示感谢，并表示作为哈萨克斯坦总统首次访问塞尔维亚具有特殊意义。他还表示，此访为哈-塞关系进入新阶段开辟了道路。

国家元首表示，两国互利合作始终依赖于友谊、政治对话和相互支持。托卡耶夫表示，近年来，阿斯塔纳和贝尔格莱德采取切实措施加强经济合作，积极发展贸易和投资关系。

托卡耶夫借此机会感谢亚历山大·武契奇和塞尔维亚人民在今年春季洪水期间提供的帮助。国家元首表示，这是两国真正友谊的鲜明体现。

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武契奇表示，两国合作是在相互尊重和信任基础上得到发展。塞尔维亚总统表示，贝尔格莱德有意进一步深化与哈萨克斯坦的合作，在贸易和投资等经济关系主要方向实施联合项目。

武契奇重申塞尔维亚致力于加强与哈萨克斯坦的政治对话，并强调了在国际舞台上协调行动的重要性。

最后，两国总统就进一步加强哈萨克斯坦和塞尔维亚之间的合作关系前景，以及双边合作新方向进行了讨论。此外，双方还就国际和区域议程热点问题深入交换了意见。

【编译：小穆】