哈萨克斯坦和塔吉克斯坦农业部长举行会晤

会谈中，双方讨论了农业领域合作前景、保障粮食安全问题，以及发展两国贸易和经济关系的领域。

萨帕若夫指出，双边农产品贸易发展迅速。据去年统计，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间的农产品贸易额增长了11.5%，达到5.95亿美元。这一积极趋势在今年仍在延续。例如，今年第一季度，双边贸易额增长了26.1%，达到1.82亿美元。

出口的主要产品有小麦、面粉、植物油、大麦、玉米、肉制品和其他农产品。

哈萨克斯坦方面表示，有兴趣在面粉加工、畜产品加工、糖果制品生产、植物油、天然果汁和浓缩物生产等领域建立合资企业，并通过吸引塔吉克斯坦投资来扩大投资合作。

- 我们建议定期交流农产品食品领域的信息。此外，还有必要加强育种和种子生产领域的合作，并深化农业科学和教育领域的伙伴关系。在这方面，知识、经验和技术的交流也发挥着重要作用。实施联合倡议将有助于确保我们国家的粮食安全，并扩大农产品出口潜力。-哈萨克斯坦农业部长说。

会谈期间，双方重点讨论了由两国农业部门共同制定的《加强农业领域合作路线图》。该文件计划于今年下半年签署。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

库尔邦·哈基姆佐达随后证实，塔吉克方面有兴趣进一步扩大与哈萨克斯坦的伙伴关系，并指出双方在贸易、农产品加工、农业科学和引进现代技术等领域具有很高的合作潜力。

根据会谈结果，双方表示愿进一步深化农业产业一体化，并实施联合项目。

【编译：小穆】