瑞典、丹麦、挪威和芬兰考虑建立统一股票市场

（哈萨克国际通讯社讯）北欧大型企业和投资者正在讨论整合瑞典、丹麦、挪威和芬兰四国证券交易所、建立统一股票市场的可能性。此举有望提高市场流动性，并吸引更多新发行人进入市场。

据欧洲新闻台（Euronews）报道，知情人士透露，北欧行业联盟Nordic Compass正在研究整合四国证券交易所并协调相关监管要求的不同方案。

Nordic Compass向欧洲新闻台表示，该联盟正在研究多个方向的可能性，但相关工作目前仍处于初步阶段。

Nordic Compass资本市场部门主席、贝莱德（BlackRock）北欧地区负责人克里斯蒂安·克劳森表示，该部门正致力于扩大企业在各个发展阶段的融资渠道，涵盖初创企业、风险投资项目、处于成长和规模扩张阶段的企业直至首次公开募股（IPO），同时也包括推动北欧国家证券交易所上市生态系统的发展。

克劳森表示，相关工作涉及对多种可能性进行研究，其中包括提高市场流动性的相关举措。目前研究工作仍在继续，各方尚未就具体倡议或最终方案达成一致。

据报道，Nordic Compass于今年5月成立，是一个由北欧地区企业、基金和机构组成的跨行业联盟，目前已有超过25家成员机构，包括Wallenberg Investments、EQT、Nordea、SEB、Nasdaq Nordic、爱立信（Ericsson）、诺基亚（Nokia）、萨博（Saab）、Ørsted以及诺和诺德基金会（Novo Nordisk Foundation）等。

该联盟由芬兰前总理于尔基·卡泰宁领导，主要围绕资本市场、先进技术、国防和能源等领域开展工作。

按照计划，Nordic Compass将在11月4日至5日于瑞典哥德堡举行的峰会上公布首批倡议。有关资本市场的具体建议也可能在此次会议上对外发布。

目前，北欧国家的养老基金和主权投资基金管理的资产规模约达4万亿美元（约合3.43万亿欧元），但这些资本目前分布在四个相对独立的市场中。