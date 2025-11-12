托卡耶夫：哈萨克斯坦和俄罗斯应继续加强贸易和投资

托卡耶夫称此次论坛是一项意义重大的盛会，展现了两国富有成效的战略伙伴关系。

- 在这个独特的区域，经济、基础设施和人道主义领域的新项目应运而生，并逐步在区域层面实施。这至关重要。毕竟，经济增长以及工业、科学、教育、文化等领域的合作主要在区域层面形成。-他说。

国家元首还指出，贸易、经济和投资合作逐年稳步加强。

- 俄罗斯是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴。两国贸易额已超过280亿美元，目前正在系统性地努力将其提升至300亿美元。预计到2024年，俄罗斯对哈萨克斯坦的投资将达到创纪录的40亿美元。据我们统计，迄今为止，俄罗斯在哈萨克斯坦的投资总额已超过270亿美元。同时，哈萨克斯坦在俄罗斯的投资额约为90亿美元。超过两万家俄罗斯资本公司在我国运营。它们创造了数千个就业岗位，并为我国经济的快速增长做出了重大贡献。这些令人瞩目的数字表明了双方合作的高度水平。我认为我们不应止步于此，而应不断努力，进一步扩大贸易和投资规模。-总统说。

托卡耶夫总统强调了职业人士对两国经济增长做出的巨大贡献。

- 今年，哈萨克斯坦迎来了“职业年”。我们将很快总结这项工作。我们的目标是全面支持职业发展，提升职业在社会中的地位，并改革职业教育体系。世界经验表明，持续投资于这些领域的国家在创新和可持续发展方面处于领先地位。-他说。

托卡耶夫同时还指出，人工智能、生产流程的大规模数字化和自动化正在从根本上改变全球劳动力市场。

- 随着文明的进步，劳动者需要具备驾驭各种知识系统和数字平台的能力。高素质的专业人才和对现代技能的掌握是我国工业发展和技术现代化的基础。这一点我们都深有体会。因此，我们正在采取系统性的措施来培养专业人才。-总统说。

【编译：小穆】