拉德克·冯德拉塞克：哈萨克斯坦和捷克有着共同的未来

记者：您是捷克-哈萨克斯坦议会友好小组主席。目前两国议会间关系处于什么水平？

拉德克·冯德拉塞克：我们的双边关系根基深厚。我们不仅延续了这一传统关系，而且为其增添了新的内涵。捷克总理近期对哈萨克斯坦的访问就是一个鲜明的例证。我非常高兴地宣布，两国人民之间已建立起真正的友谊。这并非昙花一现，而是建立在多次会晤和全面合作基础上的牢固友谊。我对两国议会间关系也给予积极评价，并高度重视其进一步发展。捷克共和国和哈萨克斯坦的未来紧密相连，而友好合作是两国共创的基石。

记者：您认为哈萨克斯坦和捷克共和国在哪些领域具有很大的合作潜力？目前双方优先考虑的领域有哪些？

拉德克·冯德拉塞克：我们的双边关系水平显著提升，在高度专业化的领域开展了合作。尤其是在能源、核工业科研与发展、机械工程、交通运输和生态等领域，双方拥有广阔的合作空间。捷克和哈萨克斯坦之间的合作不再局限于礼节性会晤。我们热情握手，不仅巩固了彼此的友谊，也体现了我们发展积极互利合作的共同愿望。

记者：哈萨克斯坦举行了新一届立法机构——库鲁尔泰（Kurultai）的选举。您如何看待这些政治变革，以及哈萨克斯坦的发展方向？

拉德克·冯德拉塞克：哈萨克斯坦是一个发展步伐独特的国家。它稳步前进，但这一进程并非仓促行事，而是认真而自信地推进。这种态度也体现在哈萨克斯坦的外交政策中。哈萨克斯坦在国际舞台上拥有独特的地位——它是一个主权国家，能够独立决定自身发展方向，也是多极世界中负责任且独立的参与者。因此，我祝贺哈萨克斯坦成功举行库鲁尔泰议员选举。我希望这一成功势头能够得到进一步加强，并衷心希望我们之间的合作在未来能够继续发展。