阿斯塔纳和平与和谐公园正式开放 架起宗教与文化对话之桥

和平与和谐公园是一个独特的公共空间，旨在促进跨宗教、跨文化对话。园区内设有“星空隧道”、“生命之树”纪念碑以及层叠瀑布。其中，“生命之树”纪念碑是整个项目的核心，其穹顶象征着连接各国与各民族的天幕，四个朝向东西南北的入口寓意平等与开放。中央矗立的大橡树则以根系象征过去，树干象征现在，树冠象征未来。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

参议院（议会上院）议长兼传统宗教领袖大会秘书处秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫在致辞中表示：

- 这是团结、信任、和平与和谐的鲜明象征。在各民族的历史中，树木一直代表着生命力、成长和繁荣。和平与和谐公园坐落在哈萨克斯坦首都的心脏地带，承载着各宗教与文化之间的精神桥梁意义，尤显珍贵。

按照设计理念，公园穹顶的四面墙壁各自蕴含独特寓意：

“哈萨克斯坦——多样性的门户”：如庙宇般的门户设计，结合宇宙力学与植物纹样，象征古老生命源泉；

“哈萨克斯坦——和平与繁荣的中心”：中央镶嵌巨大的红宝石，象征太阳与生命，白鸟衔枝寓意希望与和平；

“伟大创造”：表现宇宙由原初物质孕育而成的意象，金色光辉与钻石切面代表宇宙的深邃；

“宗教和谐”：以图案展现哈萨克斯坦主要宗教的礼拜场所，并融汇于统一的纹饰之中。

和平与和谐公园最初奠基于2022年，当时正值世界与传统宗教领袖第七次大会，罗马教皇方济各、艾资哈尔大伊玛目艾哈迈德·泰耶布、以色列首席拉比等宗教领袖共同参与了这一历史性时刻。

“和平与和谐公园”位于独立大街与潘菲洛夫街交汇处，沿着叶西尔河畔延展，为市民和游客提供了一个交流与思考的公共空间。

