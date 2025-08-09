“古代突厥斯坦和亚萨维遗产”展览在奥伦堡开幕

本次展览由"阿兹莱特苏丹"国家历史文化基金博物馆主办，并获得文化和信息部全力支持，旨在落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于广泛宣传伟大思想家霍贾·艾哈迈德·亚萨维精神遗产的重要指示。

展览汇集了150多件与中古时期突厥斯坦历史相关的珍贵文物，这里曾是古丝绸之路沿线重要商业中心。展品包括独特的考古发现、建筑构件、历史照片、钱币及陶瓷制品等。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

其中，中世纪的钱币尤为引人注目，每一枚都承载着当时政治与经济的印记。通过细致研究，这些钱币能够展现当时地区的贸易往来及政权变迁。展览还特别聚焦12世纪的伟大哲学家、苏菲派创始人霍贾·艾哈迈德·亚萨维的生平与精神遗产，他对整个突厥世界的精神文化产生了深远影响。

展厅中还陈列了亚萨维及其弟子的珍贵手稿，这些文本凝聚了他的精神世界与哲学思想，对突厥世界文化产生了持久影响。展览特别强调了亚萨维思想对亦的勒（伏尔加）和扎伊赫（乌拉尔）地区穆斯林的影响，彰显了其精神遗产的广泛传播。

展览还呈现了霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓的历史影像，这座由帖木儿下令建造的中世纪建筑杰作，其结构与装饰在展出的照片中得以生动再现。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

这不仅是一场文物展，更是一段鲜活的历史叙述，展示了突厥斯坦的辉煌文化，以及霍贾·艾哈迈德·亚萨维等伟人在整个地区和民族精神生活中的深远影响。

展览将持续至2025年10月12日。

【编译：阿遥】