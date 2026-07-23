阿拉木图和阿斯塔纳在全球最佳学生城市排名中上升

在国际分析机构QS Quacquarelli Symonds发布的2027年QS最佳学生城市排名中，阿拉木图上升13位，位列第78名。这是哈萨克斯坦城市在该排名中的最高排名，也是中亚地区的最佳表现。

阿斯塔纳的排名上升了8位，位列第119名。因此，哈萨克斯坦的两大城市都巩固了其在中亚地区最具吸引力的留学中心地位。

QS最佳学生城市排名根据六项关键指标评估全球城市。这些指标包括大学的学术声誉、城市的吸引力、劳动力市场对毕业生的需求、教育和生活成本、学生群体的国际化程度以及学生的评价。今年的排名涵盖了150个城市，这些城市的人口和高等教育机构均已纳入2027年QS世界大学排名。

阿拉木图排名靠前得益于其高度发达的高等教育体系。目前，阿拉木图共有九所大学入选2027年QS世界大学排名。因此，该市在全球大学排名中跃升至第50位。

哈萨克斯坦的另一项重要优势在于高等教育的可及性。阿斯塔纳在学费和生活成本方面位列世界第九，而阿拉木图则排名第二十四。这些指标表明，哈萨克斯坦的城市正逐渐成为外国学生的理想留学目的地。

此外，两座城市在“学生群体多样性”指标上的成绩均有所提升。这表明，来自世界各国的哈萨克斯坦高等教育机构学生人数正在增加。