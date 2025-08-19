哈萨克斯坦和中国扩大民航领域合作

在会谈中，双方讨论了两国之间客货航班的运营、指定航点数量的增加，以及其他与定期航班运营相关的问题。

会谈最后双方签署了谅解备忘录，其中巩固了扩大航线网络和发展双边航空运输的协议。双方商定为哈萨克斯坦承运人增加一个新的目的地——库尔贾市（伊宁市）。双方在会谈中还讨论了飞往喀什市的航班问题。

需要指出的是，两国之间的合作正在扩大。自2025年起，两国之间获批的航班总数增加到每周124班。与此同时，两国指定的航空公司获准使用第五航权运营航班。

“SCAT”航空公司今年开通了3条飞往中国的新航线。例如，自今年5月29日起开通了奇姆肯特-上海航线，每周2班。此外，分别于今年7月2日和4日开通了从奇姆肯特到西安和乌鲁木齐的航线。航班频率均为每周2班。

自今年7月4日起，中国东方航空公司进入哈萨克斯坦共和国运输市场。该公司执飞阿拉木图-广州航线，每周3班。中国东方航空公司是世界上最大的航空公司之一，拥有800多架飞机。

此外，今年8月13日，中国商飞公司生产的“C919”飞机首次在哈萨克斯坦共和国降落。该飞机执飞乌鲁木齐-卡拉干达-乌鲁木齐航线。

根据会晤结果，双方确认致力于继续开展建设性对话，并实施旨在发展航空业、扩大交通可达性以及加强哈萨克斯坦与中国之间联系的联合倡议。