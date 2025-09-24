中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:52, 24 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦和中国审计机构启动支持青年的联合倡议

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦最高审计院院长阿里汗·斯马伊洛夫近日率团访问中国。

    Қазақстан мен Қытай аудит органдары жастарды қолдау бағытында бірлескен бастаманы іске қосты
    Фото: Жоғары аудиторлық палата

    据最高审计院新闻处消息，访问框架下，哈萨克斯坦代表团出席了亚洲审计组织（ASOSAI）青年发展项目启动仪式。

    该项目旨在为来自亚洲不同国家的年轻审计师提供交流经验、获取知识并共同寻求应对专业挑战的机会。哈萨克斯坦审计领域的年轻专家，以及该组织其他国家的同仁也参与了该项目。

    斯马伊洛夫在开幕式上致辞时指出，该项目的启动是对审计行业未来的一项重大投资。

    他指出，在人工智能快速发展和数字货币普及的背景下，审计不仅要跟上变化，更要走在变化的前线。

    - 如今，机器能够比人类更快、更准确地核对数字、比较文件并识别差异。传统审计即将全面自动化。因此，最高审计机构是时候超越“观察员”的角色了。有必要转向预防性审计，这不仅能发现当前问题，还能预防其发生。-斯马伊洛夫说。

    Қазақстан мен Қытай аудит органдары жастарды қолдау бағытында бірлескен бастаманы іске қосты
    Фото: Жоғары аудиторлық палата

    哈萨克斯坦最高审计院院长还指出，需要不断提高国家审计人员的技能，并将技术创新引入审计流程本身。

    斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦在这方面也毫不落后。国家已建立统一的审计师认证体系，最高审计院下设研究培训中心。此外，哈萨克斯坦还与亚洲开发银行、世界银行以及特许公认会计师公会（ACCA）和加拿大审计师协会（CIPFA）等国际组织建立了密切的合作关系。

    他同时还指出，最高审计院正在系统性地致力于提高哈萨克斯坦国家审计体系的质量和效率。重点领域包括引入最佳国际实践和标准、大规模数字化，以及使用人工智能和大数据分析等先进的IT解决方案。

    - 我们已与各政府机构的13个信息系统集成，并实现了风险管理系统的自动化。此举旨在有效利用预算资金。此外，一个包含人工智能元素的数字助理正在运行，它可以帮助审计人员快速找到必要的法律框架和文件。-他说。

    最后，阿里汗·斯马伊洛夫向年轻的审计师们表达了祝福，并祝愿他们在职业生涯中取得成功。

    Қазақстан мен Қытай аудит органдары жастарды қолдау бағытында бірлескен бастаманы іске қосты
    Фото: Жоғары аудиторлық палата

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与中国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读