哈萨克斯坦和中国外交部在阿斯塔纳举行政治磋商

据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克•巴卡耶夫和中国外交部部长助理（副部长级）刘彬主持召开会议。

磋商期间，双方全面讨论了政治、经贸、人文等领域的广泛合作议题，并就多边框架内的互动交换了意见。双方认真回顾了最高层达成的各项协议的执行进展情况，强调了哈中双边合作各领域积极发展的良好势头。

此外，双方特别关注两国正在进行的政治改革，指出哈萨克斯坦成功完成宪法公投和中国今年3月召开的“两会”是两国可持续发展和现代化进程中的重要里程碑。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

与此同时，双方还特别关注旨在深化贸易和经济联系的联合努力。

会议强调，有必要制定共同发展产业和投资、能源、过境运输和创新合作的方案，包括增加哈萨克斯坦对华非原理产品出口。

双方就国际和地区议程上的当前问题交深入换了意见，确认了在维护全球稳定的关键领域共同观点，并探讨了今年计划举行的高级别访问和活动的筹备进展情况。

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最后，双方表示有意进一步深化在国际和区域结构内的协调，包括联合国、上海合作组织、亚信会议，以及“中亚-中国”机制。

根据磋商结果，双方重申致力于进一步加强哈萨克斯坦和中国之间的全面战略伙伴关系，并致力于在睦邻友好、相互尊重、权利平等和互利合作的原则基础上推进互动。

【编译：小穆】